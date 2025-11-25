غيابات مؤثرة في الزمالك قبل السفر لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية

يغيب أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وفي نفس الوقت يغيب نبيل عماد دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض لها في مباراة زيسكو الزامبي السابقة.

كما تأكد غياب عبد الله السعيد لاعب الوسط بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، وتعرض لها خلال مباراة زيسكو السابقة.

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف الثنائي محمود بنتايج ومحمد إسماعيل خلال مران اليوم.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني القائمة التي ستخوض مباراة بطل جنوب أفريقيا المقبلة.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني .

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح مصدق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أخطار اللاعب لناديه بفسخ التعاقد من طرف واحد خلال الفترة الحالية بعد انتهاء المهلة المحددة للنادي، بعدما سبق وقام الوكيل المغربي للاعب بإرسال إنذار للزمالك للمطالبة بسداد مستحقاته.

وأكد المصدر أن الزمالك تجاهل سداد مستحقات اللاعب رغم الإنذار المرسل منذ أكثر من أسبوعين، مما دفع صلاح مصدق لفسخ التعاقد.

وأضاف أن اللاعب لن يتواجد في تدريبات الفريق المقبلة وسيستعد للسفر إلى بلاده والنظر في العروض المقدمة له لتحديد وجهته المقبلة.

ومن المنتظر أن يتقدم محامي اللاعب بشكوى رسمية ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقده بالكامل.