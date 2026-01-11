واحد من الناس يكشف كواليس جريمة حدائق القبة ويستضيف مالك جيوجرافيك

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشه قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ، صانع المحتوى عن الحيوانات ( مالك جيوجرافيك ) ويكشف كواليس خوضه تلك التجربة ، واستطاع ان يجعل من السوشيال ميديا وسيلة رحمة للحيوانات وليست للشهرة فقط ، ويتحدث عن ازمة كلاب الشوارع ورايه فيها

وفي نفس الحلقة يكشف الليثي كواليس الجريمة التي هزت الرأي العام ، جريمة قاسية لان البطل فيها ام تجردت من كل مشاعر الامومة ، والبلطجة الموجودة من الام والابن التاني اللي هما حاليا محبوسين دلوقتي

وفي نفس الحلقة يتم تحقيق أحلام الناس البسيطة وهي أهم أهداف واحد من الناس من أول ما بدأ، ويحقق البرنامج حلم بنت يتيمه بتحلم ببيت جديد تبني فيه أسرة، في إطار مبادرة ضمن البرنامج لتجهيز العرايس، ويتم تسليم العروسة هاجر ٢٠ الف جنيه ، كما يتم تسليم كرسي متحرك لأحد متابعي البرنامج

برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشة قناة الحياة