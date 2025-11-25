أهلي 2007 يواجه «رع» في بطولة الجمهورية لسيدات الكرة

يحل فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، ضيفًا على نظيره «رع» في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.



وجمع الفريق 22 نقطة بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراة واحدة، خلال مشواره بالمسابقة التي استهلها بالفوز على سموحة 7-0، وعلى المقاولون العرب 7-1، وعلى القنطرة البيضاء 8-0، وعلى إنبي 3-0، وعلى الطيران 11-0، وعلى طلائع الجيش 3-0، وعلى المطرية 13-0، قبل أن يتعادل مع وادي دجلة 1-1، مسجلًا 53 هدفًا، وتلقت شباكه هدفين فقط.

تُقام بطولة الجمهورية مواليد 2007 في مرحلتها الأولى بنظام دوري من مجموعتين، تضم كل مجموعة تسعة فرق تتنافس فيما بينها على دورين «ذهابًا وإيابًا»، ويتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى المرحلة النهائية، التي تُقام بنظام مباراتي «ذهاب وإياب» لتحديد هوية بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2007 كلًا من وائل السيد مديرًا فنيِّا، وفدوى عاطف مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، وأحمد جمال محللًا للأداء، وإنجي خليل المدير الإداري، وإبراهيم حمدان مدير شؤون اللاعبات، وهناء محمد طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.