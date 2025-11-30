الدكتور عمرو حسن يشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية بالإمارات

شارك الدكتور عمرو حسن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة (قصر العيني)، كمتحدث رسمي في قمة قادة الرعاية الصحية للشرق الأوسط التي نظمتها Forbes Middle East يومي 18 و19 نوفمبر 2025 في أبوظبي.

وأكد الدكتور عمرو حسن خلال كلمته في جلسة بعنوان "تطوير صحة المرأة: الوصول إلى رعاية عالية الجودة وشخصية"، أن صحة الأم ليست مسألة طبية فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية في مشروع بناء الإنسان ضمن الجمهورية الجديدة.

ملف صحة المرأة

وأضاف أن ما تقدمه مصر اليوم من برامج ومبادرات في ملف صحة المرأة يعكس رؤية القيادة السياسية في وضع الإنسان المصري في قلب أولويات الدولة، ويجسد الالتزام الوطني بضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لكل النساء في مصر.

وتُعد القمة إحدى أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع صُنّاع القرار وقادة الأنظمة الصحية وروّاد الابتكار لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية والتطورات الحديثة في التكنولوجيا والسياسات الصحية.

وتبرز مشاركة عضو التنسيقية حضور الكوادر المصرية الفاعلة في أهم المحافل الإقليمية ومساهمتها في النقاشات حول مستقبل الصحة والتنمية في المنطقة.