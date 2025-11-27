قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائبة التنسيقية: الرئيس السيسي يضع الشباب كقاطرة أساسية للمستقبل والتنمية المستدامة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكدت الدكتورة هايدي المغازي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفائزة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للأكاديمية العسكرية، حملت رؤية متكاملة تستهدف تمكين الشباب ودمجهم كقاطرة أساسية لـ"الجمهورية الجديدة"، مشيرة إلى أن تركيز الرئيس على هذا الجيل يعكس وعي الدولة بأن الاستثمار في الشباب هو الأهم لتحقيق التقدم الشامل.

وقالت المغازي:" توجيه الرئيس بشأن تحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين، خاصة الشباب، ليس مجرد توجيه اجتماعي، بل هو إجراء استراتيجي يرتبط مباشرة ببرنامج الدولة التنموي الشامل، الذي يهدف إلى القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، فالشباب السليم بدنياً ونفسياً هو الأكثر قدرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في سوق العمل".

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إشارة الرئيس إلى تماسك المصريين كفضل وتوفيق من الله هي دعوة للشباب للحفاظ على هذا التماسك الوطني الذي يشكل الأساس الحقيقي لقوة الدولة، مشددة على أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن الجبهة الداخلية ضد أي محاولات للتشكيك أو الإحباط.

وأشارت النائبة هايدي المغازي، إلى أن تأكيد الرئيس على خطة التحول الرقمي الطموحة يمثل فرصة هائلة لشباب مصر، حيث أنهم الفئة الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا، وعليهم مسؤولية الاستفادة من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي شريطة حسن استخدامها لتصبح أداة للتقدم المعرفي وليس الانحراف، وذلك فى سياق التطور التكنولوجي.

و ثمنت النائبة هايدي المغازي، لفتة الرئيس بضرورة مراجعة قانون الطفل والتركيز على دور الأسرة، والمدرسة، والجامعات، ودور العبادة والإعلام في التنشئة السليمة، مؤكدة أن هذا يضع الشباب في قلب معادلة بناء الوعي والهوية، مشددة على أن الشباب يجب أن يكونوا جزءاً أصيلاً من جهود الدولة لـضبط الشارع المصري ومتابعة كل المشكلات اليومية بالتعاون مع المحليات لضمان استقرار الحياة اليومية.

