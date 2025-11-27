عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية بعثت برسائل مهمة

أشاد مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ بكلمة الرئيس السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية تمس قضايا التعليم والصحة والوعي والشباب والتنمية والأمن القومي.

وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم أن كلمة الرئيس السيسي تمثل تأكيدًا على أن سيادة القانون هي أساس الدولة المصرية مضيفاً مضيفاً إلى أهمية حديث الرئيس حول التحول الرقمي باعتباره خطوة جوهرية في الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى توجيهاته بشأن الصحة العامة واللياقة البدنيةً.

وأشاد " الكحيلي" بجهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية وإدخال 4.5 مليون فدان للإنتاج الزراعي، معتبرًا أنها خطوة غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية وتابع قائلاً: أن الدولة المصرية منذ عام 2014 وهي تسير في مرحلة البناء الشامل وان ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات أمر غير مسبوق.

كما أشاد بإعلان الرئيس عن خطة الدولة الطموحة لتطبيق الرقمنة في التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل المحلي والدولي، إضافة إلى تنفيذ برنامج تنمية شامل لمواجهة البطالة وتابع قائلاً: وهذا ما يعكسه التوسع في كافة مجالات التعليم سواءالكليات التكنولوجيا ، أو التعليم الفني ، وما يتعلق بالذكاء الأصطناعي بحيث هذا يعتبر المستقبل ويوفر فرص عمل حقيقية للخريجين.

وأضاف " الكحيلي" أن حديث الرئيس عن الانتخابات وحسمًا يعكس حرص الدولة على ضمان منافسة نزيهة تقوم على احترام القانون وإرادة الناخب،وان صناديق الإقتراع هي الفيصل في نجاح مرشح وعدم توفيق آخر لافتاً أن يعزز ثقة الشارع في أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وفيما يخص ما ذكره الرئيس عن قانون الطفل وتعديلاته، أكد" الكحيلي" : ان هذا الملف يعكس إدراك الدولة أن حماية الأطفال ليست مجرد بند تشريعي، بل مسؤولية مرتبطة بالأمن القومي والسلم المجتمعي مشيراً ان هذا الملف مرتبط أيضاً بالاسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع.