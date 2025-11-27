قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية بعثت برسائل مهمة

مصطفي الكحيلي
مصطفي الكحيلي
ماجدة بدوى

أشاد مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ  بكلمة الرئيس السيسي خلال متابعته لاختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أن كلمة  الرئيس  حملت رسائل قوية تمس قضايا التعليم والصحة والوعي والشباب والتنمية والأمن القومي.

وأضاف  " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم أن كلمة الرئيس السيسي تمثل تأكيدًا على أن سيادة القانون هي أساس الدولة المصرية مضيفاً مضيفاً  إلى أهمية حديث الرئيس حول التحول الرقمي باعتباره خطوة جوهرية في الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى توجيهاته بشأن الصحة العامة واللياقة البدنيةً. 

وأشاد " الكحيلي" بجهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية وإدخال 4.5 مليون فدان للإنتاج الزراعي، معتبرًا أنها خطوة غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية وتابع قائلاً: أن الدولة المصرية منذ عام 2014 وهي تسير في مرحلة البناء الشامل وان ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات أمر غير مسبوق. 

كما أشاد بإعلان الرئيس عن خطة الدولة الطموحة لتطبيق الرقمنة في التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل المحلي والدولي، إضافة إلى تنفيذ برنامج تنمية شامل لمواجهة البطالة وتابع قائلاً: وهذا ما يعكسه التوسع في كافة مجالات التعليم سواءالكليات التكنولوجيا ، أو التعليم الفني ، وما يتعلق بالذكاء الأصطناعي بحيث هذا يعتبر المستقبل ويوفر فرص عمل حقيقية للخريجين. 

وأضاف " الكحيلي"  أن حديث الرئيس عن الانتخابات وحسمًا يعكس حرص الدولة على ضمان منافسة نزيهة تقوم على احترام القانون وإرادة الناخب،وان صناديق الإقتراع هي الفيصل في نجاح مرشح وعدم توفيق آخر لافتاً أن  يعزز ثقة الشارع في أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وفيما يخص ما ذكره الرئيس عن قانون الطفل وتعديلاته، أكد" الكحيلي" : ان هذا الملف يعكس إدراك الدولة أن حماية الأطفال ليست مجرد بند تشريعي، بل مسؤولية مرتبطة بالأمن القومي والسلم المجتمعي مشيراً ان هذا الملف مرتبط أيضاً بالاسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع.

عضو بالشيوخ الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية النائب مصطفي الكحيلي مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

ترشيحاتنا

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

انتخابات النواب

بروز المعارضة الوطنية.. موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية والنهائية لانتخابات النواب

فيروس ماربورج

يثير القلق عالميًا| فيروس ماربورج يضرب إثيوبيا.. ما طرق العدوى والوقاية؟

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد