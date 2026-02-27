مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق منطقة الشئون شرق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة إعادة تسيير حركة المرور على الطريق، بعد نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، ورفع الدراجة النارية من على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

