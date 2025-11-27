بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

شهد العالم خلال الساعات الماضية حدثًا جيولوجيًا استثنائيًا لفت أنظار العلماء ووسائل الإعلام الدولية، بعد الانفجار المفاجئ لبركان “هايلي غوبي” في إثيوبيا، منهياً حالة خمول جيولوجي استمرت آلاف السنين في واحدة من أكثر المناطق المعزولة على كوكب الأرض.

ويمثل هذا الثوران واحدًا من أهم الانفجارات البركانية في منطقة القرن الأفريقي، نظرًا لندرة نشاط البركان عبر التاريخ، وصعوبة الوصول إلى موقعه الوعر، إلى جانب الانبعاثات الهائلة التي قذفها نحو ارتفاعات شاهقة وانتشارها فوق دول عدة في آسيا ومنطقة الخليج

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي