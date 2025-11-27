اعتداء بالشوم ومادة كاوية في شبرا الخيمة.. تعرض زوج وشقيقه لاعتداء عنيف في شبرا الخيمة

تحولت محاولة صلح زوجي إلى مأساة دامية في شبرا الخيمة، بعدما تعرض زوج وشقيقه لهجوم عنيف من أشقاء زوجته، تطور إلى اعتداء مروع باستخدام الشوم ومياه النار، ما أسفر عن إصابات بالغة، نُقل على إثرها أحد الضحايا إلى الرعاية المركزة في حالة حرجة بين الحياة والموت.

الزوج المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الكارثة قائلًا في بث مباشر لصدى البلد: "كان في خلافات بيني وبين مراتي، وأبويا قالي إنه خلص الموضوع وروح هاتها، أول ما وصلت، اتفاجئت إن إخواتها طلعوا عليا بالشوم، وضربوني، وسكبوا علينا مية نار."



وتابع، فور وصوله إلى منزل أسرته، فوجئ بشقيقيها يعتدون عليه باستخدام (الشوم) ، ثم يلقو عليهم مياه النار.

وأوضح أن شقيقه يرقد حاليًا داخل مركز الرعاية في حالة حرجة "بين الحياة والموت"، في حين يواصل هو متابعة العلاج بعد تعرضة لكدمات وسحجات متفرقة في جميع الجسد.