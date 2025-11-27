إصابة أسرة رئيس مدينة نجع حمادى فى انقلاب سيارة بصحراوى قنا

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الثلاثة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية بركة بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى أمام قرية بركة، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص.

وتبين إصابة زوجة حسين زمقان رئيس مدينة نجع حمادى، وأبنائهم الثلاثة، أثناء استقلالهم سيارة ملاكى فى طريقهم لمدينة نجع حمادى، وتبين وجود بإصابات بسيطة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.