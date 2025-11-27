وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سبب تدهور حالة الناشئين في مصر خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن عدم وجود صبر لبعض الأندية وراء تأخر ظهور اللاعبين.

وقال صبحي في تصريحات عبر ندوة صدى البلد: مشروع كابيتانو ورايت تو دريم هي محاولات البحث عن المواهب وضغطية مصر كلها والكرة فيها تنوع بالمحافظات واجتهاد الأندية للحصول على ناشئين وهناك أندية مهمتها تنقية واختيار الناشئين.



وأضاف : استعجال الأندية الكبيرة على اللاعبين الناشئين يزيد من نسبة شراء اللاعبين لعدم الصبر على الناشئ لتحقيق النتائج المطلوبة.

وأوضح : المشروعات القوية مع الأندية الخاصة الكل يجتهد لمحاولة ضم لاعبين أصحاب موهبة وصغار في السن ويبدأ في العمل معاه حتى يظهر وبعدها يقوم ببيعه وبالتالي يحقق مكسبا كبيرا من خلال بيعه وهو ما بدأت فيه بعض الأندية الجديدة.