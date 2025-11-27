قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في واقعة مشاجرة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق ألعاب نارية بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 22 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول 5 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية، وطرف ثان 6 عاطلين لـ 2 منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة إحدى الفتيات قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء وكذا إطلاق ألعاب نارية.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأضافوا بتحصلهم على الألعاب النارية من عاطل مقيم بدائرة القسم تم ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.