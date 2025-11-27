محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تعرضت لسيول كبيرة، مشيرا إلى أن الأمطار تدفقت بشكل كبير وتجمعت في وادي مساحته كبيرة، ولكن وزارة الموارد المائية قدمت كل الدعم في مواجهة السيول.

وقال عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن السيل لم يؤثر على الطرق ونجحنا في التصدي له، مؤكدا أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة آثار السيول.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن هذا العام معدلات السياحة في المحافظة أفضل من الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من السائحين خاصة في فترة الأعياد.

