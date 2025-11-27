قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحويل محور الكورنيش إلى النصر لاتجاهين في الغردقة | تفاصيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، اليوم الخميس ، جولة ميدانية موسعة بعدد من المحاور الحيوية بمدينة الغردقة، لمتابعة سير الأعمال وتطوير شبكة الطرق.

استهل محافظ البحر الأحمر الجولة بتفقد المحور الرابط من شارع الكورنيش مرورًا بـ شارع الثلاثيني وصولًا إلى شارع النصر، حيث وجّه بتحويل المحور إلى شارع يعمل في اتجاهين بنهاية شارع الثلاثيني، مع إنشاء صينية عند نقطة الالتقاء باتجاه شارع النصر لتحقيق انسيابية مرورية آمنة.

كما شدد محافظ البحر الأحمر على الشركة المنفذة السلام للطرق والكباري بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه، مع التأكيد الصارم على عدم القيام بأي حفر أو تكسير بالشارع بعد الرصف حفاظًا على جودة الأعمال واستدامة كفاءة الطريق.

وخلال الجولة، استمع محافظ البحر الأحمر لعدد من شكاوى المواطنين؛ حيث عرضت إحدى السيدات مشكلة توصيل الغاز للعمارة المقيمة بها، ووجّه بالتنسيق مع شركة الغاز لتوصيل الخدمة، على أن يتحمل كل مالك شقة حصته من قيمة المقايسة عند التنفيذ. كما وجّه بحل مشكلة أحد المواطنين المتعلقة بتركيب عداد كهرباء بدلًا من نظام الممارسة، مؤكدًا سرعة إنهاء الإجراءات.

ثم تفقد محافظ البحر الأحمر طريق الحجاز، ووجّه بالبدء الفوري في أعمال الرصف، على أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من الأحد القادم، تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المواطنين.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة كمال سليمان السكرتير العام، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد علي القائم بأعمال رئيس حي شمال، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لمكتب السيد المحافظ، وهيثم فارس مدير مكتب السيد المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين تكشف عن بوستر شخصيتها الجديدة في 2 قهوة

فيلم حيوانات

مشاركة فيلم حيوانات في سيني مارت مهرجان روتردام السينمائي

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد