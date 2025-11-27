تحويل محور الكورنيش إلى النصر لاتجاهين في الغردقة | تفاصيل

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، اليوم الخميس ، جولة ميدانية موسعة بعدد من المحاور الحيوية بمدينة الغردقة، لمتابعة سير الأعمال وتطوير شبكة الطرق.

استهل محافظ البحر الأحمر الجولة بتفقد المحور الرابط من شارع الكورنيش مرورًا بـ شارع الثلاثيني وصولًا إلى شارع النصر، حيث وجّه بتحويل المحور إلى شارع يعمل في اتجاهين بنهاية شارع الثلاثيني، مع إنشاء صينية عند نقطة الالتقاء باتجاه شارع النصر لتحقيق انسيابية مرورية آمنة.

كما شدد محافظ البحر الأحمر على الشركة المنفذة السلام للطرق والكباري بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه، مع التأكيد الصارم على عدم القيام بأي حفر أو تكسير بالشارع بعد الرصف حفاظًا على جودة الأعمال واستدامة كفاءة الطريق.

وخلال الجولة، استمع محافظ البحر الأحمر لعدد من شكاوى المواطنين؛ حيث عرضت إحدى السيدات مشكلة توصيل الغاز للعمارة المقيمة بها، ووجّه بالتنسيق مع شركة الغاز لتوصيل الخدمة، على أن يتحمل كل مالك شقة حصته من قيمة المقايسة عند التنفيذ. كما وجّه بحل مشكلة أحد المواطنين المتعلقة بتركيب عداد كهرباء بدلًا من نظام الممارسة، مؤكدًا سرعة إنهاء الإجراءات.

ثم تفقد محافظ البحر الأحمر طريق الحجاز، ووجّه بالبدء الفوري في أعمال الرصف، على أن تبدأ الأعمال اعتبارًا من الأحد القادم، تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المواطنين.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة كمال سليمان السكرتير العام، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد علي القائم بأعمال رئيس حي شمال، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لمكتب السيد المحافظ، وهيثم فارس مدير مكتب السيد المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.