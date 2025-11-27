إسرائيل لا تريد سلامًا.. مصطفى بكري: أين دور الضمير العالمي فيما يحدث في غزة؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حظر الولايات المتحدة تنظيم الإخوان في 3 دول وهي لبنان والأردن ومصر، أمر هام لكن على دول العالم أن تتخذ مثل تلك القرارات خاصة أن جماعة الإخوان تحرض ضد الأوطان وليس هناك مصداقية في مواقفهم خاصة القضية الفلسطينية والقيام بحصارهم للسفارات المصرية وسرقتهم للتبرعات المقدمة لغزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن إسرائيل تحتل الأرض ولا تحترم مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا أن إسرائيل لا تريد سلاما.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب الفلسطيني عظيم ورفض التهجير بالرغم من المآسي وحالة الجوع الموجودة في غزة، معلقا “ أين دور الضمير العالمي فيما يحدث في غزة”.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا حل للقضية بدون الاستقلال وأن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.