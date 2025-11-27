قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
جهاز العبور الجديدة يضبط 30 وصلة مياه مخالفة بحملة مفاجئة

ٱية الجارحى

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصًا من جهاز مدينة العبور الجديدة على تحقيق الانضباط والحفاظ على المرافق العامة، يواصل الجهاز تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على مدار الساعة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز العدالة في توزيع الخدمات والحفاظ على كفاءة واستدامة البنية التحتية بجميع أحياء المدينة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، نفّذت لجنة رقابية متخصصة من جهاز المدينة، تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، حملة مفاجئة لمكافحة سرقة المياه بمنطقة سكن مصر (أ) و(ب)، أسفرت عن ضبط 30 وصلة مياه مخالفة تم تركيبها دون أي إجراءات قانونية.

وعلى الفور، تم فصل الخدمة عن جميع الوحدات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر رسمية بالتعدي على المرفق العام وسرقة المياه، في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمات داخل المدينة.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن هذه التوصيلات المخالفة تمثل عبئًا على المرافق، وتؤثر على انتظام وصول الخدمة لباقي المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري في مختلف أحياء المدينة، بهدف الحفاظ على كفاءة المرافق وضمان عدالة توزيع الخدمات بين الجميع.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين الذين توجد لديهم مخالفات إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم وتركيب العدادات القانونية، تجنبًا للتعرض لأي غرامات أو إجراءات قانونية مستقبلية، مؤكدًا حرص الجهاز الكامل على مصلحة المواطن واستقرار الخدمات المقدمة له.

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز العبور الجديدة يعمل وفق خطة شاملة لمنع أي تجاوزات والحفاظ على استقرار المرافق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للحملات بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الانضباط الكامل بجميع مناطق المدينة.

جهاز العبور تعاون تنميةً

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

حقل كورمور

السفارة الأمريكية تنضم لكردستان مطالبة بمحاسبة منفذي هجمات كورمور

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله | شاهد

خلية تجسس

توضيح عاجل من أنقرة بشأن "خلية تجسس إماراتية على الأراضي التركية"

بالصور

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

