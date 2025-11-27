قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حازم المنوفي: استعدادات مبكرة لضبط الأسواق قبل رمضان

سلع غذائية
سلع غذائية
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الاستعدادات لضبط الأسواق بدأت مبكرًا هذا العام مع اقتراب حلول شهر رمضان ، مشيرًا إلى أن الشهر الكريم يفصلنا عنه أقل من ثلاثة أشهر، وهي فترة تشهد عادة ذروة في الاستهلاك قبل رمضان بنحو شهر، وخلال الأسبوع الأول منه، تزامنًا مع زيادة الإقبال على تجهيز الشنط الرمضانية وكرتونة رمضان.

وأوضح المنوفي أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا في السلع الغذائية بمعدلات تفوق احتياجات الطلب المعتاد، لافتًا إلى وجود توقعات بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مطلع الشهر القادم نتيجة لزيادة المعروض وتوسّع الإنتاج المحلي.

وأشاد المنوفي بالجهود الحكومية المبذولة لضبط الأسواق، سواء من خلال تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية أو عبر الدور المهم لوزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع بأسعار مناسبة داخل المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب دعم الأسواق من خلال سوق اليوم الواحد، ومعارض وزارة الزراعة، ومبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، ومعارض جهاز مستقبل مصر.

كما نوّه بأهمية المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار، ومن بينها مبادرة المنتجين لخفض الأسعار، والعروض المقدمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، معتبرًا أن تكامل هذه الجهود سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويعزز حماية المستهلك وتوازن حركة التجارة.

واختتم المنوفي تصريحه مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات الإنتاجية والتجارية يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، ويمكّن الأسواق من تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال موسم يعد الأعلى استهلاكًا في العام.

سلع تموين تنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

أيمن أشرف: لقطة بن شرقي في نهائي القرن كانت ممكن "تقعدني بالبيت"

صورة من اللقاء

أيمن أشرف: ما حدث بين شوطَي نهائي القرن في غرفة الملابس “مينفعش يتقال”

البنك الأهلى

البنك الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد رباعية أمام بور فؤاد

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد