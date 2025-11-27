حازم المنوفي: استعدادات مبكرة لضبط الأسواق قبل رمضان

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الاستعدادات لضبط الأسواق بدأت مبكرًا هذا العام مع اقتراب حلول شهر رمضان ، مشيرًا إلى أن الشهر الكريم يفصلنا عنه أقل من ثلاثة أشهر، وهي فترة تشهد عادة ذروة في الاستهلاك قبل رمضان بنحو شهر، وخلال الأسبوع الأول منه، تزامنًا مع زيادة الإقبال على تجهيز الشنط الرمضانية وكرتونة رمضان.

وأوضح المنوفي أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا في السلع الغذائية بمعدلات تفوق احتياجات الطلب المعتاد، لافتًا إلى وجود توقعات بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مطلع الشهر القادم نتيجة لزيادة المعروض وتوسّع الإنتاج المحلي.

وأشاد المنوفي بالجهود الحكومية المبذولة لضبط الأسواق، سواء من خلال تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية أو عبر الدور المهم لوزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع بأسعار مناسبة داخل المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب دعم الأسواق من خلال سوق اليوم الواحد، ومعارض وزارة الزراعة، ومبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، ومعارض جهاز مستقبل مصر.

كما نوّه بأهمية المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار، ومن بينها مبادرة المنتجين لخفض الأسعار، والعروض المقدمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، معتبرًا أن تكامل هذه الجهود سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويعزز حماية المستهلك وتوازن حركة التجارة.

واختتم المنوفي تصريحه مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات الإنتاجية والتجارية يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، ويمكّن الأسواق من تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال موسم يعد الأعلى استهلاكًا في العام.