قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن في مصر الخميس 27 نوفمبر 2025 بالبنوك

سعر الدولار الآن في مصر الخميس 27 نوفمبر 2025 بالبنوك
سعر الدولار الآن في مصر الخميس 27 نوفمبر 2025 بالبنوك
عبد الفتاح تركي

استقرار سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. يشهد سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية الخميس 27 نوفمبر 2025 داخل البنوك العاملة في مصر.

ويتابع العملاء والمستثمرون حركة سعر الصرف لحظة بلحظة لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والأسواق وحركة الاستيراد.

يأتي هذا الاستقرار بعد فترة شهدت خلالها أسعار العملات الأجنبية تغيرات محدودة، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المصرفية.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري فقد سجل سعر الدولار نحو 47.71 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وهو ما يؤكد ثبات السعر الرسمي.

ويستند السوق في مصر إلى السعر الصادر عن البنك المركزي، بوصفه المرجع الأساسي لحركة الصرف داخل البلاد، إلى جانب تأثيره على البنوك الحكومية والخاصة التي تتماشى معه في أغلب الأحيان.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يواصل البنك المركزي المصري إعلان أسعار مستقرة للدولار، إذ سجل سعره نحو 47.71 جنيه للبيع و47.58 جنيه للشراء. ويعكس هذا الاستقرار حرص البنك على ضبط حركة النقد الأجنبي وتعزيز مرونة السوق، في ظل متابعة مستمرة لمستويات العرض والطلب.

الدولار

ويتعامل البنك المركزي مع سعر الدولار بوصفه عنصرًا أساسيًا في دعم التوازن النقدي، مما يسهم في استقرار السوق المحلية والحد من أي تقلبات حادة قد تؤثر في الاقتصاد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء.

ويعد البنك الأهلي من الوجهات الرئيسية للمواطنين والشركات الراغبين في معرفة سعر الدولار نتيجة الانتشار الواسع لفروعه، إلى جانب اعتماده آليات سريعة لتحديث الأسعار.

ويحافظ البنك منذ بداية الأسبوع على مستويات مستقرة، ما يمنح العملاء الثقة في التعاملات اليومية المتعلقة بالتحويلات أو السحب النقدي أو إدارة الحسابات بالدولار.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار داخل بنك مصر عند 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء. ويواكب بنك مصر دائمًا الأسعار الرسمية المعلنة، إذ يمثل مع البنك الأهلي المصري محورًا أساسيًا لضبط هيكل الأسعار داخل القطاع المصرفي.

ويكتسب البنك أهمية خاصة لدى المستخدمين نظرًا لسياسته الصارمة في تحديث الأسعار وتقديم خدمات الصرف بطريقة دقيقة ومرنة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء. ويقدم البنك أسعارًا مقاربة للبنوك الكبرى، مع حرصه على الاستجابة الفورية لأي تطور قد يطرأ على حركة سوق الصرف داخل مصر وخارجها.

ويعد البنك من المؤسسات المصرفية التي يعتمد عليها العملاء في المعاملات المتعلقة بالدولار بالنظر إلى ثبات أسعاره ومرونته في إدارة عمليات التحويل.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.65 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء. ويتميز البنك بتقديم أسعار أقل قليلًا من بعض البنوك الأخرى، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى بعض العملاء الذين يبحثون عن فروق سعرية بسيطة.

ويحرص البنك على توفير تحديثات مستمرة لسعر الصرف بما يتماشى مع التحركات العالمية والعمل على تلبية احتياجات المتعاملين بالسوق.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار داخل بنك أبو ظبي الإسلامي عند 47.77 جنيه للبيع و47.67 جنيه للشراء، وهو الأعلى بين البنوك المذكورة.

ويعتمد البنك آليات تسعير تتناسب مع حجم الطلب وتحركات السوق، ما يجعله يقدم أسعارًا متفاوتة مقارنة ببنوك أخرى.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

ويواصل البنك تقديم خدمات الصرف وتحويل العملات بسرعة ودقة كبيرة، وهو ما يجذب العملاء الباحثين عن تحديثات دائمة في أسعار الدولار.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار داخل بنك البركة نحو 47.65 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء. ويقدم البنك أسعارًا قريبة من مستويات بنك الإسكندرية، مع الالتزام بتوفير بيئة مصرفية مستقرة للعملاء الراغبين في تنفيذ معاملات تعتمد على العملة الأمريكية.

ويولي بنك البركة اهتمامًا كبيرًا بتحديث الأسعار بشكل فوري بما يتماشى مع التغيرات اليومية في السوق.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار داخل بنك نكست نحو 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء. 

ويواصل البنك دعم العملاء من خلال تحديثات مستمرة لحركة أسعار العملات، خصوصًا أنه من البنوك التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدماتها.

ويمنح ذلك المستخدمين مرونة في متابعة أسعار الدولار على نحوٍ لحظي، ما يجعله من المؤسسات المصرفية التي يزداد الإقبال عليها مؤخرًا.

سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار اليوم سعر الدولار الخميس 27 نوفمبر 2025 سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات في مصر سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

ترشيحاتنا

حقل كورمور

السفارة الأمريكية تنضم لكردستان مطالبة بمحاسبة منفذي هجمات كورمور

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سنجل شمال رام الله | شاهد

خلية تجسس

توضيح عاجل من أنقرة بشأن "خلية تجسس إماراتية على الأراضي التركية"

بالصور

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد