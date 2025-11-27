سعر الدولار الآن في مصر الخميس 27 نوفمبر 2025 بالبنوك

استقرار سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. يشهد سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية الخميس 27 نوفمبر 2025 داخل البنوك العاملة في مصر.

ويتابع العملاء والمستثمرون حركة سعر الصرف لحظة بلحظة لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع والأسواق وحركة الاستيراد.

يأتي هذا الاستقرار بعد فترة شهدت خلالها أسعار العملات الأجنبية تغيرات محدودة، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المصرفية.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري فقد سجل سعر الدولار نحو 47.71 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وهو ما يؤكد ثبات السعر الرسمي.

ويستند السوق في مصر إلى السعر الصادر عن البنك المركزي، بوصفه المرجع الأساسي لحركة الصرف داخل البلاد، إلى جانب تأثيره على البنوك الحكومية والخاصة التي تتماشى معه في أغلب الأحيان.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يواصل البنك المركزي المصري إعلان أسعار مستقرة للدولار، إذ سجل سعره نحو 47.71 جنيه للبيع و47.58 جنيه للشراء. ويعكس هذا الاستقرار حرص البنك على ضبط حركة النقد الأجنبي وتعزيز مرونة السوق، في ظل متابعة مستمرة لمستويات العرض والطلب.

ويتعامل البنك المركزي مع سعر الدولار بوصفه عنصرًا أساسيًا في دعم التوازن النقدي، مما يسهم في استقرار السوق المحلية والحد من أي تقلبات حادة قد تؤثر في الاقتصاد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء.

ويعد البنك الأهلي من الوجهات الرئيسية للمواطنين والشركات الراغبين في معرفة سعر الدولار نتيجة الانتشار الواسع لفروعه، إلى جانب اعتماده آليات سريعة لتحديث الأسعار.

ويحافظ البنك منذ بداية الأسبوع على مستويات مستقرة، ما يمنح العملاء الثقة في التعاملات اليومية المتعلقة بالتحويلات أو السحب النقدي أو إدارة الحسابات بالدولار.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار داخل بنك مصر عند 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء. ويواكب بنك مصر دائمًا الأسعار الرسمية المعلنة، إذ يمثل مع البنك الأهلي المصري محورًا أساسيًا لضبط هيكل الأسعار داخل القطاع المصرفي.

ويكتسب البنك أهمية خاصة لدى المستخدمين نظرًا لسياسته الصارمة في تحديث الأسعار وتقديم خدمات الصرف بطريقة دقيقة ومرنة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء. ويقدم البنك أسعارًا مقاربة للبنوك الكبرى، مع حرصه على الاستجابة الفورية لأي تطور قد يطرأ على حركة سوق الصرف داخل مصر وخارجها.

ويعد البنك من المؤسسات المصرفية التي يعتمد عليها العملاء في المعاملات المتعلقة بالدولار بالنظر إلى ثبات أسعاره ومرونته في إدارة عمليات التحويل.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.65 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء. ويتميز البنك بتقديم أسعار أقل قليلًا من بعض البنوك الأخرى، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى بعض العملاء الذين يبحثون عن فروق سعرية بسيطة.

ويحرص البنك على توفير تحديثات مستمرة لسعر الصرف بما يتماشى مع التحركات العالمية والعمل على تلبية احتياجات المتعاملين بالسوق.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار داخل بنك أبو ظبي الإسلامي عند 47.77 جنيه للبيع و47.67 جنيه للشراء، وهو الأعلى بين البنوك المذكورة.

ويعتمد البنك آليات تسعير تتناسب مع حجم الطلب وتحركات السوق، ما يجعله يقدم أسعارًا متفاوتة مقارنة ببنوك أخرى.

ويواصل البنك تقديم خدمات الصرف وتحويل العملات بسرعة ودقة كبيرة، وهو ما يجذب العملاء الباحثين عن تحديثات دائمة في أسعار الدولار.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار داخل بنك البركة نحو 47.65 جنيه للبيع و47.55 جنيه للشراء. ويقدم البنك أسعارًا قريبة من مستويات بنك الإسكندرية، مع الالتزام بتوفير بيئة مصرفية مستقرة للعملاء الراغبين في تنفيذ معاملات تعتمد على العملة الأمريكية.

ويولي بنك البركة اهتمامًا كبيرًا بتحديث الأسعار بشكل فوري بما يتماشى مع التغيرات اليومية في السوق.

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار داخل بنك نكست نحو 47.70 جنيه للبيع و47.60 جنيه للشراء.

ويواصل البنك دعم العملاء من خلال تحديثات مستمرة لحركة أسعار العملات، خصوصًا أنه من البنوك التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدماتها.

ويمنح ذلك المستخدمين مرونة في متابعة أسعار الدولار على نحوٍ لحظي، ما يجعله من المؤسسات المصرفية التي يزداد الإقبال عليها مؤخرًا.