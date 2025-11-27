الفراولة المجمدة تتصدر قائمة الصادرات بقيمة 608 ملايين دولار

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الفراولة المجمدة جاءت في صدارة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بإجمالي صادرات بلغ 608 ملايين دولار، محققة نمواً لافتاً بنسبة 78%.

وأضاف التقرير الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن قائمة المنتجات المصدّرة تضمنت أيضاً مركزات الكولا وزيوت الطعام والمنتجات السكرية، إلى جانب الخضروات والبطاطس المجمدة، التي واصلت تعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الشيكولاتة والشحوم والدهون النباتية ومنتجات الأسماك سجلت أيضاً نسب نمو قياسية نتيجة لتحسن القدرة الإنتاجية وتنوع خطوط التصنيع داخل المصانع المصرية.

واعتبر التقرير أن هذا التنوع يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع.

وأوضح التقرير أن ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة أسهم في دعم الصادرات، خاصة مع توسع الشركات في تطوير منتجات جديدة تلائم احتياجات الأسواق الخارجية.

كما ساهمت الاستثمارات الأخيرة في خطوط الإنتاج في تحسين القدرة التنافسية.

وأكد التقرير أن تنوع سلة الصادرات يساهم في تقليل المخاطر ويدعم فرص النمو المستدام، مشيراً إلى أن المنتجات المصرية باتت قادرة على تلبية متطلبات أسواق متعددة بمواصفات مختلفة.