شوبير: استبعاد مصطفى محمد من المنتخب شائعات

نفى الإعلامي أحمد شوبير بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية حول وجود خلاف بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والمهاجم مصطفى محمد، بسبب ما أُشيع عن رفض اللاعب الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأكد شوبير أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة، واصفًا إياها بأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.





لا صحة لربط اللاعب بالأهلي

وأوضح شوبير أن الزج باسم النادي الأهلي في هذه القصة غير منطقي من الأساس، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يتقدم بأي طلب رسمي أو غير رسمي للتعاقد مع مصطفى محمد، وبالتالي فإن الحديث عن رفض اللاعب الانتقال للأحمر لا معنى له.

وأضاف أن تداول مثل هذه الأخبار يهدف فقط لإثارة الجدل دون الاعتماد على معلومات دقيقة.

لا خلافات داخل المنتخب

ونقل شوبير عن مصدر بارز داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر تأكيده عدم وجود أي خلافات شخصية أو فنية بين حسام حسن ومصطفى محمد. وشدد المصدر على أنه في حال وجود أي أزمة حقيقية، لما تم استدعاء اللاعب للمعسكرات الأخيرة، وهو ما ينفي تمامًا صحة ما يتم تداوله.

تصريحات لدعم اللاعب لا للهجوم عليه

وأشار المصدر ذاته إلى أن التصريحات السابقة لحسام حسن بشأن مصطفى محمد تم تفسيرها بشكل خاطئ، موضحًا أن المدير الفني كان يهدف من خلالها إلى دعم اللاعب وتحفيزه فنيًا ونفسيًا، وليس التقليل من شأنه كما روج البعض. وأكد أن الجهاز الفني يثق في قدرات مصطفى محمد ويعتبره من العناصر المهمة.

مصطفى محمد ضمن الحسابات الأساسية

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن مصطفى محمد يعد الأقرب لقيادة خط هجوم منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، حيث يضعه حسام حسن ضمن خياراته الأساسية، ويعتمد عليه بشكل كبير في خططه الفنية المقبلة.



