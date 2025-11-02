190 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 40 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 25 - 31 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وقد تم تسجيل 5 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 44 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، حيث تم تسجيل 7 منشآت وجاري اعتماد 5 منشآت أخرى، في حين تم إدراج 13 منشأة ضمن القائمة المعتمدة لدى الهيئة.

كما أصدرت الإدارة 752 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 579 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4275 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 190 ألف طن، صادرة عن 1390 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 840 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة والفاصوليا بأنواعها قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، تلاهما البصل بكمية بلغت 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 32 صنفًا بإجمالي 36 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، تليه كل من المانجو والفراولة بنحو 8 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 36 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، اليمن، لبنان، السودان والمغرب ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 190 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 780 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 655 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 422 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1150 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1880 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 433 ألف طن، مستوردة من قِبل 900 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 86 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 605 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 341 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 270 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1177 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 510 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 110 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 86 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 60 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 456 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 17 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة 3 زيارات رقابية واعتمدت 5 شركات عاملة في هذا القطاع.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 43 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 230 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت القاهرة، الدقهلية، الغردقة، الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية كفر الشيخ وسوهاج، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 47 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، المنيا، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، السويس، الأقصر وأسوان.

كما تم تنفيذ مأمورية لسحب عينات من المواد الغذائية بأحد فروع السلاسل التجارية بمحافظة القاهرة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2181 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 332 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 450 معاينة، واستوفت 277 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 67737 منشأة من المحال العامة.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 22 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، أسوان، القليوبية، المنوفية، سوهاج وأسيوط.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية حيث تم تسجيل 7 مخازن جديدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1474 مخزنًا.

وفيما يتعلق بمنظومة التغذية المدرسية، قامت الإدارة بمعاينة 3 مخازن مخصصة للتغذية المدرسية بمحافظات الإسكندرية، أسوان وسوهاج.

كما واصلت الهيئة جهودها في دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1273 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 348 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 140 مأمورية تحفظ شملت المرور على 117 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 11 حملة تفتيشية بواقع 13 مأمورية على المحالب، و2 مأمورية على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، الاسماعيلية، الدقهلية، بني سويف، دمياط، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 62 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق، بواقع 36 زيارة للفنادق و26 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، بورسعيد وجنوب سيناء.

وفي اطار الاستعدادات لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير وضمن جهود الهيئة لرفع جاهزية المنشآت السياحية لهذا الحدث العالمي، تم تنفيذ حملات تفتيشية على 62 منشأة سياحية بنطاق المتحف المصري الكبير للتأكد من مدى التزامها بمتطلبات سلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 14 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، القليوبية والإسكندرية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 5 منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 764 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 23 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، كفر الشيخ ودمياط، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 648 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 540 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 57 حملة تفتيشية موسعة على 422 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 آلاف عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر، بالإضافة إلى إعدام 85 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (زبادي، مجمدات، باتيه).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر بـنحو 1.5 طن (لحوم، دواجن، بهارات)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 8 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 500 كجم من الحلوى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 528 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون، المحمودية).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

كما تم رصد عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وفي سياق متصل تم تنفيذ حملة مشتركة مع مجلس مدينة أبو حمص استهدفت المرور على 16 منشأة غذائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي (ميت غمر، أجا)، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 315 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام كميات أخرى من المواد الغذائية لظهور علامات الفساد وتغير خواصها الطبيعية.

كما أجرى مفتشو الفرع 27 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 243 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن رصد عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة، و قد وجه المفتشون تنبيهات فورية للقائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات التراخيص والالتزام الكامل باشتراطات سلامة الغذاء حرصًا على ضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 33 حملة تفتيشية بعضها بشكل منفرد والبعض الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 301 منشأة غذائية وذلك بمراكز (بنها، حي غرب شبرا الخيمة، طوخ، قها، قليوب، شبين القناطر، الخانكة، كفر شكر، القناطر الخيرية) وعدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى حدث تغير في خواصها الطبيعية (كبدة، ملح، سناكس، ألبان، جيلي، طحينة، تونة، مكرونة، عجينة حواوشي) وغيرها من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على كميات أخرى من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنفيذ 24 حملة تفتيشية، شملت المرور على 125 منشأة غذائية في مدن (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، الباجور، أشمون، منوف)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، جرى إعدامها بحضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الشؤون الصحية استهدفت مطابخ المستشفيات الحكومية بالمحافظة للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، حيث شملت الحملة المرور على مطابخ مستشفى الحميات ومستشفى الصدر المتخصصة بميت خلف - شبين الكوم.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 29 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 189 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام 291 كجم مواد غذائية ظهرت عليها علامات فساد ظاهري ومنتهية الصلاحية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

وفي السياق ذاته، نفذ الفرع عددًا من الزيارات التفتيشية للمطابخ الحكومية التابعة لجامعة قناة السويس، وكذلك لمطابخ ومخازن دار رعاية الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، لمتابعة مدى إلتزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 20 حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) شملت المرور على عدد 128 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور، كفر البطيخ، الروضة، السرو، رأس البر، ميت أبو غالب، عزبة البرج).

وأسفرت الحملات عن إعدام 202 كجم من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمتغيرة الخواص الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، كما تم التحفظ على كميات من الدواجن واللحوم لتغير خواصها الطبيعية وذبحها خارج السلخانة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى (الوحدة المحلية لمركز ومدينة العريش، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية العمل، مديرية الطب البيطري، ومديرية الشئون الصحية)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وتم إعدام كميات من المواد الغذائية المختلفة لتغير خواصها الطبيعية والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (توابل، مرقة دجاج، كبدة مجمدة، مخبوزات، جبن رومي، نسكافيه، لحوم مجمدة)، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج عدد من الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين والطب البيطري شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (مصنعات لحوم، مقطعات دواجن)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 42 حملة تفتيشية على الأسواق شملت المرور على 370 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أولاد صقر، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) وعدد من المراكز الأخرى.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، شملت المرور على 54 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير عدة محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان عددًا من الحملات التفتيشية استهدفت المرور على 258 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، دراو، نصر النوبة)، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر بإعدام كميات من المنتجات الغذائية المجهولة المصدر والسيئة التخزين (أسماك مدخنة، مصنعات لحوم، عصائر، منتجات ألبان، مشروبات غازية ... وغيرها من المواد الغذائية المختلفة).

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 10 حملات تفتيشية شملت المرور على 59 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 19 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 210 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن و573 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (مخللات، مقرمشات، أسماك، حلويات، توابل، عسل، زيوت طعام، تونة، موتزريلا..... وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة).

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 23 حملة تفتيشية شملت المرور على 187 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيبعة، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام 3 أطنان و 205 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملات رقابية على 78 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء..

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، مجلس المدينة)، شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (لحوم، دواجن).

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط 514 كجم من حلاوة المولد تظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وإعدام كميات أخرى من المواد الغذائية المنتيهة الصلاحية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 12 حملة تفتيشية شملت المرور على 52 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

