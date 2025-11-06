608 ملايين دولار.. الفراولة المجمدة تتصدر قائمة الصادرات الغذائية المصرية

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بإجمالي 608 ملايين دولار مقابل 342 مليون دولار العام الماضي، محققة نموًا قياسيًا بنسبة 78% وزيادة 266 مليون دولار.

وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 435 مليون دولار بنمو 3%، تلتها زيوت الطعام بقيمة 323 مليون دولار بنسبة نمو 40% وزيادة 92 مليون دولار، بينما سجلت صادرات السكر 284 مليون دولار بانخفاض 11%.

وأشار التقرير إلى أن محضرات الحبوب والبسكويت بلغت 264 مليون دولار بنمو 40%، بينما سجلت منتجات المطاحن 242 مليون دولار بانخفاض 37%. كما بلغت صادرات الخضروات المجمدة 200 مليون دولار بزيادة 2%، والبطاطس المجمدة 194 مليون دولار بنمو 17%.

وأكد التقرير أن هذه النتائج تبرز تطور الصناعات الغذائية المصرية القائمة على التصنيع الزراعي وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات ذات الجودة العالية.