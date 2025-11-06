قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

608 ملايين دولار.. الفراولة المجمدة تتصدر قائمة الصادرات الغذائية المصرية

آية الجارحي

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بإجمالي 608 ملايين دولار مقابل 342 مليون دولار العام الماضي، محققة نموًا قياسيًا بنسبة 78% وزيادة 266 مليون دولار.

وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 435 مليون دولار بنمو 3%، تلتها زيوت الطعام بقيمة 323 مليون دولار بنسبة نمو 40% وزيادة 92 مليون دولار، بينما سجلت صادرات السكر 284 مليون دولار بانخفاض 11%.

وأشار التقرير إلى أن محضرات الحبوب والبسكويت بلغت 264 مليون دولار بنمو 40%، بينما سجلت منتجات المطاحن 242 مليون دولار بانخفاض 37%. كما بلغت صادرات الخضروات المجمدة 200 مليون دولار بزيادة 2%، والبطاطس المجمدة 194 مليون دولار بنمو 17%.

وأكد التقرير أن هذه النتائج تبرز تطور الصناعات الغذائية المصرية القائمة على التصنيع الزراعي وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات ذات الجودة العالية.

