استقرار سعر الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الدولار حالة من الهدوء النسبي في ختام تداولات اليوم داخل البنوك المصرية، حيث استقرت مستويات الشراء والبيع دون تغييرات مؤثرة.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وغياب أي مؤثرات اقتصادية جديدة.

وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك تتعامل بحذر مع حركة الدولار خلال هذه الفترة، مع مراقبة مستمرة للتطورات الخارجية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.

وأشار المتعاملون إلى أن الفارق بين سعري الشراء والبيع ظل ضمن نطاق محدود، الأمر الذي يعكس استقرار السوق وتراجع المضاربات.

وأضافت المصادر أن حركة الطلب من الشركات والمستوردين جاءت متوازنة اليوم، ما ساعد على استقرار السعر طوال ساعات العمل.

وتوقع الخبراء استمرار هذا النمط خلال الساعات المقبلة ما لم تظهر مؤشرات عالمية جديدة تدفع العملات للتحرك.

أسعار الدولار في 10 بنوك :

البنك الأهلي المصري: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك مصر: شراء 49.35 – بيع 49.45

البنك التجاري الدولي: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك الإسكندرية: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك القاهرة: شراء 49.35 – بيع 49.45

المصرف المتحد: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك قناة السويس: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك الإسكان والتعمير: شراء 49.38 – بيع 49.48

بنك العربي الأفريقي: شراء 49.37 – بيع 49.47

بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.40 – بيع 49.50