المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
أبل تتحدى هيئة مكافحة الاحتكار الهندية بشأن 38 مليار دولار غرامة محتملة

أبل
أبل
وكالات

رفعت أبل دعوى قضائية في المحكمة العليا في دلهي ضد هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بسبب طريقة احتسابها لحجم المبيعات العالمية عند حساب الغرامات.

 وتتحدى الشركة المصنعة لأجهزة آيفون، والتي تُعدّ من أسرع العلامات التجارية للهواتف الذكية نموًا في الهند، قانون مكافحة الاحتكار الهندي الجديد الذي قد يُعرّض الشركة الأميركية لغرامات تصل إلى 38 مليار دولار، وفقًا لتقرير رويترز.

وأضافت أن استخدام هيئة المنافسة الهندية لحجم المبيعات عند حساب الغرامات "غير دستوري، وغير متناسب، وغير عادل".

وتُجري هيئة المنافسة الهندية تحقيقًا في شكاوى قدّمها تحالف من شركات ناشئة هندية ومجموعة ماتش غروب المالكة لتطبيق تيندر، والتي تتهم أبل بـ"السلوك التعسفي" الذي يُجبر المطورين على دفع عمولات عالية مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق، ولكن آبل نفت هذه الاتهامات.

ولا يزال الحكم النهائي للجنة المنافسة الهندية معلقًا، لكنها ذكرت في أمر صادر في ديسمبر 2021 أن "وجهة نظرها الأولية هي أن الاستخدام الإلزامي لـ IAP من آبل للتطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيق يحد من الخيارات المتاحة لمطوري التطبيقات لاختيار نظام معالجة الدفع الذي يناسبهم".

وسجلت آبل أعلى شحنات ربع سنوية لها على الإطلاق في الهند، حيث بلغت 5 ملايين وحدة في الربع الثالث من عام 2025.

من المتوقع أن تبيع الشركة حوالي 15 مليون هاتف آيفون هذا العام في الهند، وقد تُصنف ضمن أكبر خمس شركات للهواتف الذكية هناك.

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
