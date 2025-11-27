تموين القليوبية يضبط 12 مخالفة في حملة مفاجئة ببنها

واصلت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز، حيث نفذت إدارة تموين مركز ومدينة بنها أمس الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حملة مفاجئة استهدفت الأنشطة التجارية والمخابز والبدالين التموينيين بنطاق دائرة الإدارة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وخلال الحملة تم تحرير 12 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود لوحة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجن، فضلًا عن ضبط ميزان غير صالح للاستخدام، بالإضافة إلى عدم وجود لوحة تشغيل وقائمة أسعار لدى أحد البدالين التموينيين بمنطقة منشية النور.

وتؤكد مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة والرادعة ضد أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو الإضرار بمنظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم.

للتواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: الخط الساخن 16528 — موقع الشكاوى WWW.shakwa.eg