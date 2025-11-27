توازن في حركة الدولار مع تحسن طفيف في السيولة اليوم

سجل الدولار اليوم الخميس حركة متوازنة داخل البنوك المصرية، وسط تحسن واضح في السيولة الدولارية وتراجع الضغوط على الطلب في عدد من القطاعات. ويأتي هذا التوازن مع استمرار الاستقرار العالمي للعملة الأمريكية.

وأوضح مسؤولون في القطاع المصرفي أن الارتفاع الطفيف في المعروض ساهم في تثبيت أسعار التداول داخل أغلب البنوك اليوم.

وتشير البيانات إلى أن مستويات الشراء والبيع تحركت في نطاق ضيق، مع الحفاظ على متوسطات قريبة من مستويات الأيام الماضية.

وأكد المتعاملون أن تراجع حالة الترقب في السوق ساعد في الحد من أي ضغوط قد تدفع لزيادة الأسعار.

ومن المتوقع أن تظل الأسعار في مستوياتها الحالية حتى بداية الأسبوع المقبل ما لم يحدث تغير عالمي مفاجئ.

أسعار الدولار في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك مصر: شراء 49.35 – بيع 49.45

البنك التجاري الدولي: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك الإسكندرية: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك القاهرة: شراء 49.35 – بيع 49.45

المصرف المتحد: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك قناة السويس: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك الإسكان والتعمير: شراء 49.38 – بيع 49.48

البنك العربي الأفريقي: شراء 49.37 – بيع 49.47

بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.40 – بيع 49.50