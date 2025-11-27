مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض "أعلن كنائب في البرلمان القادم أنه سأكون مع زملائي للتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال خاصة أن العقوبات الحالية غير رادعة وكل من تسول له نفسه والتحرش بطفل لا بد أن يتم معاقبته بشكال رادع".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المدارس الخاصة والدولية تحصل على مصاريف من أولياء الأمور وتعمل على اختيارهم بعناية وفقا لطبيعة أولياء الأمور، ولكن كان الأولى أن تهتم بمن يعمل في تلك المدرسة.

أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالقرارات الحاسمة التي اتخذها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة مدرسة "سيدز الدولية" بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، والتي عكست التزامًا جادًا بحماية أبنائنا وضمان بيئة تعليمية آمنة تصون حقوق الطفل وكرامته.