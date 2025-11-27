بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه بضبط العملية الانتخابية لاقى إشادة واسعة، مشيرا إلى أنه تم إحالة عدد كبير من الطعون لمحكمة النقض للبت فيها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتور مصطفى الفقي معجبنيش كلامه عن وجود عوار دستوري في الانتخابات، يا دكتور الكلام دا محتاجة دلائل حقيقية وأمامنا المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هناك مؤشرات باجراء جولة الاعادة لـ 118 مرشحا من المستقلين بالمرحلة الثانية.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدولة لم تترك أي تجاوزات شابت العملية الإنتخابية، مؤكدا أن هناك من يستغل الهيئة الوطنية للانتخابات لتشويه مجلس النواب دون أي دليل.