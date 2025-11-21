قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اضرب بقوة .. مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي لمواجهة الفساد

محمد شحتة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن «في هذا الزمن أمور كثيرة باتت مقلوبة؛ التشكيك في المواقف والتاريخ والجغرافيا»، مشددًا على أن المستقبل وحده كفيل بكشف الحقيقة.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض قد يلجأ إلى «تحريف تصريح لم تقله، أو كتابة صفحات كاذبة عنك، أو اتهامك بما ليس منك»، موضحًا أن الهدف «دفعك إلى اليأس والإحباط وترك الساحة للأفاقين والكذابين والمزايدين، حتى إذا جاءت المواقف الحاسمة انكشفوا على حقيقتهم».

وأوضح بكري أن هناك من «يسعى إلى التشكيك في كل شيء، ولم يتعظ مما جرى أو من المخاطر المحيطة بنا»، مشددًا على أن هؤلاء «لا يتحدثون بقلوب أو ألسنة وطنية، وإنما يمهدون للإعدام بهدف إسقاط الدولة الوطنية».

وشدد بكري على أن «من لا يدرك أن المؤامرة على مصر تتصاعد، فلينظر إلى الحزام الناري الذي يحيط بحدودنا، ومن يظن أن قيمة شرم الشيخ ومبادرة ترامب أنهتا مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، فليستمع إلى تصريح نتنياهو منذ ساعات، الذي قال فيه إن إسرائيل لم تتخلَ عن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى مصر وحدودها».

وأضاف: «لم نعد نصدق؛ فقد حكمنا لمدة عام أسوأ حكم في التاريخ عام 2013،  رأينا بأعيننا الفوضى والفتنة والفشل والخراب وطمس الهوية. ساعتها تساءلنا: أين شعارات المظلومية والحلول التي حدثونا عنها لأكثر من ثماني سنوات؟».

وتابع: «ومع كل ذلك، وكما توقع الرئيس، اشتدت الحملات والأكاذيب، لكنه صمد وتحمل الكثير، لأنه يدرك أنه يتحمل مسئولية أكثر من مائة وعشرة ملايين».

وأكد أن الرئيس السيسي «يثبت كل يوم أنه السند والملجأ الأخير، والمقاتل الذي خلص مصر من جماعة الإخوان وحمى البلاد من حرب أهلية»، مشددًا على أن أي مواطن «لا يملك إلا الوقوف بجانبه ليس فقط بمنطق الثقة، بل حرصًا وخوفًا على البلد».

وأكد بكري دعمه للرئيس في «الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وعن مصالحها ومصالح الأمة العربية، وفي بناء جيش قوي وشرطة قادرة، واقتصاد قوي، وحياة اجتماعية تحفظ كرامة المواطنين، لذا أقول لك يا سيادة الرئيس اضرب بكل قوة، اضرب بكل قوة ضد كل فاسد، فهناك رؤوس حان سقوطها». 

