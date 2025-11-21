مصطفى بكري يكشف ماذا قال المشير طنطاوي عن إساءات الإخوان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المشير محمد حسين طنطاوي، كنت أذهب إليه غاضبا عندما تشتد الحملات عليه أثناء حكم الفترة الانتقالية.

وتابع بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد": كان يقول لي اتركهم التاريخ وحده هو الذي سيقول كلمته خلينا احنا نتحمل، جيش مصر العظيم يتحمل من أناس لا يمكن وصفهم بأنهم ينتمون لهذا البلد.

وأوضح أن المشير طنطاوي رحل وقال التاريخ كلمته، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال "المشير طنطاوي تحمل ما تنوء عن حمله الرجال" وذلك في ظل حكم فترة الإخوان وكان يومها قائدا عاما وزيرا للدفاع ولم يتردد أو يتكاسل أو يخاف على منصبه ولم يثنِه كل ذلك عن قول الحقيقة.

وأكد أن هؤلاء يريدون إسقاط الدولة المصرية، وقد حذرنا كثيرا منذ سقوط العراق ومرت الأيام وكان المنفذ لأمتنا العربية وكان إسقاط العراق البداية، والتجارب المحيطة بنا شهدت نفس المشهد فكان الثمن فادحا.