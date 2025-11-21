مصطفى بكري : نتنياهو يواصل الاستفزاز بتصريح عن نزع سلاح حماس

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواصل الاستفزاز والتأكيد على استمرار مخطط التهجير.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي قال إن إسرائيل ستتولي مهمة نزع سلاح حركة حماس إذا فشلت القوى الدولية المزمع تشكيلها.

وأشار إلى أن نتنياهو لازم يعرف كويس أوي أن هناك من يدرك تماما أن هذا المخطط مصيره إلى زوال، فلا الفلسطينيين هيتهجروا ولا هتقدر تفني الفلسطينيين جميعا وستأتي لحظة تدفعون فيها الثمن كثيرا وستبقى فلسطين رايتها مرفوعة مهما كانت التضحيات.