ترك أثرا طيبا .. التحقيق فى وفاة محفظ قرآن ونجليه في حادث اشتباه تسمم غذائي بشبرا الخيمة

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق فى واقعة وفاة محفظ قرآن ونجليه وإصابة زوجته ونجله الآخر في حادث اشتباه تسمم غذائي بشبرا الخيمة.

وأمرت بالتحفظ على بقايا وجبات الأكل داخل شقة المتوفى وتحليلها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

من ناحية أخرى سيطرت الحزن على أهالي شبرا الخيمة القليوبية بعد الحادث

وقال احد الأهالي إن الشيخ محمد صاحب الابتسامة الدائمة وصاحب القراءات العشر، مؤكدين أنه ترك أثرًا طيبًا من خلال تربية وتعليم أبنائه ومحبته للجميع.

وطالب بالدعاء له ولأولاده الذين توفوا في هذا الحادث الأليم، متمنين الشفاء العاجل لزوجته زينب م ع وابنه حمزة م ع المصابين، واللذين لا زالا يتلقيان العلاج تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة في مستشفى ناصر العام.



شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن وفاة أب واثنين من أبنائه وإصابة الأم وابن آخر إثر اشتباه في تسمم غذائي.



أسماء ضحايا



وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي:محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، الأم، تعاني آلامًا بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، يعاني آلامًا بالبطن.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى وضع الأم والابن المصاب تحت الملاحظة بالعناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.