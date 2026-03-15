نجوم الفن يعزون ظافر العابدين في وفاة شقيقه

أعلن الفنان ظافر العابدين، وفاة شقيقه فجر اليوم الأحد 25 رمضان، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب ظافر العابدين، عبر انستجرام: «توفى فجر اليوم خويا الغالي وقدوتي في الحياة. الله يرحمك يا حاتم يا عزيز انشالله نكمل كيما ربيتني».

نجوم الفن ينعون ظافر العابدين في وفاة شقيقه

حرص عدد من نجوم الفن على نعي شقيق الفنان طافر العابدين، وكتب الفنان آسر ياسين: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه ويصبرك"، وكتبت الفنانة درة: “ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك.. البركة فيك يا ظافر”.

بينما كتبت الفنانة هند صبري: "يا ظافر البركة فيكم الله أكبر.. ربي يرحمه وينعمه ويصبرك"، وكتبت الفنانة كارمن بصيبص: "الله يرحمه ويصبركم"، كما كتب الفنان عمرو يوسف: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبركم يا حبيبي".

وكتب ظافر العابدين: "أخويا الغالي وقدوتي في الحياة، الله يرحمك يا حاتم يا عزيز، إن شاء الله نكمل كيما ربيتني".



يذكر أن آخر أعمال الفنان ظافر العابدين فيلم "السلم والثعبان 2- لعب عيال"، والذي عرض العام الماضي 2025، وأثار جدلا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة الفيلم: عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري ، سوسن بدر، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، عمرو وهبة، هشام الشاذلي، آية سليم، ومن إخراج طارق العريان.