فيلم صوفيا لظافر العابدين بمهرجان مانشستر السينمائي

يشارك فيلم الإثارة التونسي صوفيا للمخرج ظافر العابدين بمهرجان مانشستر السينمائي ليشهد عرضه الأول بالمملكة المتحدة يوم السبت 26 مارس الساعة 2:10 ظهرًا بمسرح أوديون. ويتبع العرض ندوة نقاشية مع المخرج وبطل الفيلم ظافر العابدين.



الفيلم إنتاج تونسي بريطاني مشترك، شارك مؤخرًا في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي حيث شهد عرضه الأول بأمريكا، بعد عرضه العالمي الأول بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



تدور أحداث الفيلم حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة. تتوالى الأكاذيب والأسـرار والخيانــة لتزعـزع استقرار عائلة مثقلة بالتشتت. تجــد إميلي نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

صوفيا من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين ويشاركه جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك وزياد عيادي وسعاد بن سليمان. المنتج المشارك للفيلم كريستوفر سيمون لشركات الإنتاج Double A Productions و New Sparta Productions، وتصوير ويلي نيل، ومونتاج حافظ العريضي، وموسيقى سليم عرجون، وتصميم الصوت دانيال بودسوورث. تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.