أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى بكري: مصر تواجه حملات ممنهجة لتدمير كل شيء .. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تواجه عواصف وحملات ممنهجة هدفها التشكيك وتدمير كل شيء.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن حملات تشكيك مستمرة تستهدف زعزعة ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم ليصبح الإحباط شعورا طبيعيا.

وأشار إلى أن هذه حروب ممنهجة تستخدم كل أدوات العلم والتكنولوجيا والهدف كسر الروح المعنوية للمصريين يستغلون الأحداث ويوظفون أخطاء وقع فيها البعض ممن ينتمون إلى المؤسسات الحكومية ليس بمنطق الإصلاح أو الترشيد وإنما بمنطق التحذير التراكمي لانهيار الدولة مع أي حدث طارئ قد تشهده البلاد.

وأوضح أن الهدف هو تدمير كل شئ حتى يصبح الخيار الوحيد كيف نهدم ولا نبني؟ والأحداث أكدت أن ما يهدم في يوم لا يمكن أن يعود في سنوات.

وتابع: كثيرون سعدوا بكلمات الرئيس السيسي في الانتخابات البرلمانية فكانت كلماته كالبلسم الذي أعاد الطمأنينة لنفوس المصريين.

وأكد أن هناك من لم يسعدوا بتوجيه الرئيس السيسي لأنهم كانوا يريدون إشعال النيران لحسابات عودتهم للحكم مجددا وهنا أقصد جماعة الإخوان الإرهابية من خلال أبواقهم الخارجية الكاذبة.

