بكري: إلغاء بعض الدوائر كان من الوطنية للانتخابات وليس الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لحظات الأزمة والاضطرابات يجب أن يكون الفرد فيها حكيما، ولا يدفع الأمور إلى صدام لعدم تهديد الأمن وإدخال اليأس والاحباط في النفوس.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الحكمة والذكاء الأساس في أي تصرف من شأنه أن يؤثر على أمن البلد واستقراره.

وتابع: أدرك تماما أن حالة من الإحباط تسربت إلى البعض بسبب ما جرى من تجاوزات انتخابية أدت إلى إلغاء 19 دائرة، وكان هذا قرار الوطنية للانتخابات ولم يكن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكان تدخله مجرد توجيه وإشارة ولم يطلب من الهيئة سوى تفعيل اختصاصاتها.

وأوضح أن الهيئة كانت على وشك إصدار قراراتها فجاء كلام الرئيس داعما لرؤية الهيئة، لكن البعض لا يصدق ويقولون لولا تدخل الرئيس لاستمر الحال على ما هو عليه.