مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى بكري يعلق على تصريحات المتحدث العسكري في حواره مع قناة العربية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أدلى بحوار هام لقناة "العربية" “استعدنا معه الروح اللي خلت السادس من أكتوبر مش مجرد يوم بل صفحة خالدة في سجل الأمة”.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الأرض مش سلعة والكرامة مش اختيار والجيش مش مؤسسة ده تاريخ طويل من تضحيات ناس قررت تحمي البلد.

وتابع: النهاردة بنفهم كويس يعني إيه جيش ويعني ايه دولة عندها قوات مسلحة قادرة على حماية الحدود من البحر للبر ومن الشمال للجنوب، يعني ايه مؤسسات وطنية بتبني قدراتها كل يوم.

وقال مصطفى بكري، إن المتحدث العسكري قال إن ذكرى أكتوبر هي لحظة تجديد للعهد وإن الانتصار نتاج شعب اصطف خلف جيشه منوها أن الأرض هي العرض والشرف اللي مفيهوش مساومة.

وأوضح أن المتحدث العسكري أكد جاهزية القوات المسلحة وعناصر بشرية محترفة لحماية حدود الدولة، وأن القوات المسلحة ماضية في رسالتها المقدسة لحماية أمن مصر، ولدينا رصيد حضاري ونضالي يجعله قادر على مواجهة أي تهديد وروح أكتوبر لسه شغالة ورؤية قيادة حكيمة استشرفت حجم التحديات فتم تنويع مصادر السلاح وتطوير شامل لكل الأفرع الرئيسية وتحديث نظم القتال ورفع الكفاءة القتالية، وأحدث القطع البحرية وتعزيز للقدرة على حماية 2936 كيلو متر من السواحل على المتوسط والأحمر.

مصطفى بكري المتحدث العسكري حرب أكتوبر قناة العربية حماية الحدود

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي

صندوق الاستثمار في المناخ يختتم ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

أرشيفية

الإمارات تطلق مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في إفريقيا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ لبنان بعيد الاستقلال ويؤكد دعم مؤسساته

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

