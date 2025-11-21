مصطفى بكري يعلق على تصريحات المتحدث العسكري في حواره مع قناة العربية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أدلى بحوار هام لقناة "العربية" “استعدنا معه الروح اللي خلت السادس من أكتوبر مش مجرد يوم بل صفحة خالدة في سجل الأمة”.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الأرض مش سلعة والكرامة مش اختيار والجيش مش مؤسسة ده تاريخ طويل من تضحيات ناس قررت تحمي البلد.

وتابع: النهاردة بنفهم كويس يعني إيه جيش ويعني ايه دولة عندها قوات مسلحة قادرة على حماية الحدود من البحر للبر ومن الشمال للجنوب، يعني ايه مؤسسات وطنية بتبني قدراتها كل يوم.

وقال مصطفى بكري، إن المتحدث العسكري قال إن ذكرى أكتوبر هي لحظة تجديد للعهد وإن الانتصار نتاج شعب اصطف خلف جيشه منوها أن الأرض هي العرض والشرف اللي مفيهوش مساومة.

وأوضح أن المتحدث العسكري أكد جاهزية القوات المسلحة وعناصر بشرية محترفة لحماية حدود الدولة، وأن القوات المسلحة ماضية في رسالتها المقدسة لحماية أمن مصر، ولدينا رصيد حضاري ونضالي يجعله قادر على مواجهة أي تهديد وروح أكتوبر لسه شغالة ورؤية قيادة حكيمة استشرفت حجم التحديات فتم تنويع مصادر السلاح وتطوير شامل لكل الأفرع الرئيسية وتحديث نظم القتال ورفع الكفاءة القتالية، وأحدث القطع البحرية وتعزيز للقدرة على حماية 2936 كيلو متر من السواحل على المتوسط والأحمر.