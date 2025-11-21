المتحدث العسكري: القوات المسلحة درع الوطن وسيفه وماضية في الحفاظ على أمن مصر

أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائماً درع الوطن وسيفه وماضية في أداء رسالتها الوطنية المقدسة حفاظاً على أمن مصر واستقرارها وصون مقدراتها.



وشدد المتحدث العسكري، على الاستمرار في مواجهة التحديات، قائلا: "لدينا من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكننا من الصمود أمام أي تهديد، ونحن على يقين بأن روح أكتوبر الخالدة ستظل مصدرا للعزيمة والإصرار على مواصلة البناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل ومكانة يستحقها الوطن".

وأكد متحدث القوات المسلحة في تصريحات لقانتي العربية والحدث من داخل وحدات قوات الصاعقة أن القوات المسلحة المصرية على عهدها بفضل قوة وتلاحم واصطفاف الشعب المصري العظيم.

نصر السادس من أكتوبر المجيد أعاد للأمة كرامتها وعزتها



وقال: في مثل هذه الأيام من كل عام، نستعيد معاً ذكرى أعظم انتصارات الأمة، نصر السادس من أكتوبر المجيد، الذي أعاد للأمة كرامتها وعزتها، بعدما سطر الشعب المصري ملحمة خالدة ستظل رمزًا للفخر والعزة على مر الأجيال، وإننا إذ نتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصرى العظيم، وإلى شعوب الدول الشقيقة التي شاركت وساهمت بجهودها في تحقيق هذا النصر؛ نؤكد أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التي قدمها الشعب المصري واصطفافه خلف قواته المسلحة، مؤمنين بأن الأرض هي العرض والشرف الذي لا يمكن التفريط أو المساومة عليه مهما كانت التضحيات.

المقاتل المصري كان له كلمة السر ومفتاح حل معادلة صعبة



وأعرب عن تقديره واحترامه للمقاتل المصري الذي كان له كلمة السر ومفتاح حل معادلة صعبة؛ وقد تغلب على هذا الفارق بإيمانه العميق وعزيمته الصلبة وإصرارة الذى لا يعرف المستحيل؛ ليصنع نصراً سيبقى شاهدًا على قوة الإرادة المصرية ووحدة شعبها وجيشها.



وأضاف أن حرب أكتوبر المجيدة تعد صفحة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، لأنها لم تكن فقط معركة عسكرية، بل كانت ملحمة وطنية بكل معنى الكلمة، والحرب لم تبدأ يوم 6 أكتوبر، بل كانت بدايتها من حرب الإستنزاف وصولاً بإصدار الرئيس الراحل أنور السادات التوجيه الاستراتيجي، يوم 5 أكتوبر 1973، بـ إزالة الجمود العسكري بكسر وقف إطلاق النار وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات والعمل على تحرير الأرض على مراحل متتالية، وقد تجلت عظمة هذا النصر ليس فقط في عبقرية وبراعة التخطيط بل أيضا دقة واحترافية التنفيذ، وكانت كلمة السر هي التدريب؛ فالتدريب الشاق والمضني لست سنوات لتحقيق النصر في 6 ساعات.



وردا على سؤال حول قدرة القوات المسلحة على تحقيق الانتصار رغم التفوق النوعي للعدو خلال حرب أكتوبر، قال متحدث القوات المسلحة إن الإعجاز الحقيقي تمثل في قدرتنا على حشد قواتنا على طول جبهة القتال الممتدة من بورسعيد شمالاً حتى السويس جنوبًا، ونجاحنا في عبور أصعب مانع مائي طبيعي، واقتحام خط بارليف المنيع الذي تم وصفه بأنه “أقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث” وبناء منظومة الدفاع الجوي تمكنت من توفير الحماية لقواتنا وضمنت عدم اقتراب طائرات العدو من القناة، بالإضافة إلى اشتراك القوات الجوية بـ 220 طائرة مقاتلة؛ تمكنت من عبور قناة السويس في اتجاه الشرق لضرب أهدافها في العمق وتنفيذ مهامها القتالية بنسبة نجاح وصلت لـ95% من الأهداف المخططة، كما أن حجم المدفعية المصرية التي تم حشدها طول جبهة القناة وصلت إلى ألفي مدفعية، واستمر القصف المدفعي لمدة 53 دقيقة بمعدل 175 دانة في الثانية الواحدة لكن المفاجأة الأكبر كانت في المقاتل المصري نفسه الذي دخل المعركة بإيمان راسخ وعقيدة قتالية نابعة من حب الوطن؛ استطاع من خلالها تحويل المستحيل إلى نصر مبهر؛ تغلب فيه على الفرق الهائل في الإمكانات والتسليح، وقد استطاع المقاتل المصري أن يفرض السلام العادل واستعادة أرضه المحتلة.



وردا على سؤال حول كيفية قيام القوات المسلحة بدورها الوطني في حماية وتأمين الحدود المصرية، أكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة المصرية فرضت عليها مسئوليات جسيمة ومجهود مضاعف لتأمين حدود الدولة وصون مقدراتها، لا سيما في مواجهة الأنشطة غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، واستطاعت القوات المسلحة - بدرجة عالية من الجاهزية والكفاءة القتالية - أن تواجه هذه التحديات بكل حزم واقتدار؛ حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أراضيه.



ولفت إلى أنه خلال النصف الثاني من عام 2024 حتى يونيو 2025 فقط، نفذت قوات حرس الحدود نحو 16 عملية ناجحة، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية؛ شملت ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تجاوزت 22 طنا، منها على سبيل المثال: ضبط 12 طنًا من مخدر الحشيش والهيدرو والأفيون (في عملية واحدة)، بقيمة مالية تقدر بحوالي مليار و200 مليون جنيه تقريباً؛ كانت تهدف إلى إغراق المجتمع المصري بسمومها؛ بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وضبط أعداد كبيرة من المهربين والمتسللين، وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية لأفراد من جنسيات مختلفة؛ ما يؤكد احترافية القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة المصرية؛ بما تمتلكه من منظومات متكاملة، تجمع بين الكفاءة البشرية، والتكنولوجيا المتطورة المتمثلة في أحدث أجهزة الكشف عن المهربات المستخدمة في إحكام السيطرة على المعابر.



وحول أبرز النجاحات التي حققتها القوات المسلحة في جهودها للقضاء على الإرهاب، قال متحدث القوات المسلحة إنه ارتباطاً بالتغيرات السياسية والاجتماعية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار نتيجة للتداعيات التي شهدتها المنطقة منذ 2011، وتزايد نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة؛ أصبح هناك تهديدا رئيسا من ضمن التهديدات وهو ظاهرة الإرهاب؛ إنطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن استقرار الدول لا يتحقق إلا بالقضاء على تلك التنظيمات المتطرفة التي تستهدف أمن وسلامة المجتمعات، من هنا كان التخطيط لمواجهة هذه الظاهرة بمفهومها الشامل؛ فلم تقتصر المواجهة على البعد الأمني فقط بل امتدت لتشمل الأبعاد الاجتماعية والتنموية والفكرية والاقتصادية؛ في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تجفيف منابع التطرف والإرهاب ومصادر تمويله، والتعامل مع مستوياته المختلفة بشكل علمي؛ فكما أن المحور الأمني انصب على المجابهة الأمنية للعناصر الإرهابية وتجفيف مصادر الإمداد مع الاستمرار في تأمين الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة؛ فهناك المحور التنموي بالمساهمة الفعالة في خطة التنمية الشاملة للدولة، وذلك المحور الاجتماعي، بالاشتراك مع مؤسسات الدولة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.



وقال: بالفعل نجحنا في القضاء على الإرهاب من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية؛ وظهر هذا في الإشادة الدولية - على رأسها منظمة الأمم المتحدة - بالاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية لمجابهة الإرهاب؛ وهو ما ظهر في تقريرها النصف سنوي الصادر بتاريخ 28 يناير عام 2022 بشأن التهديد الذى يشكله تنظيم الدولة الإسلامية على السلم والأمن الدوليين وجهود الأمم المتحدة الداعمة للدول الأعضاء في مكافحة ذلك التهديد، وكانت أبرز نقاط التقرير: الإشادة بما اتخذته الدولة المصرية من جهود فى مجابهة الإرهاب، وانخفاض نشاط العناصر الإرهابية في شمال سيناء وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء.



أضاف: نؤكد دوماً على تنامى العلاقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود؛ فكل منهما يدعم الآخر ويعتمد عليه؛ بما يشكل تحدياً متزايداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. وفي ذلك لا ننسى - أبداً - بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، التي انعكست - بشكل واضح - على حالة الأمن والاستقرار التي نعيشها اليوم والتي ساعدت في تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات، ودعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وردا على سؤال حول كيفية انعكاس جهود القوات المسلحة في التطوير المستمر في مجال التدريب على رفع كفاءة المقاتل المصري، وإظهار قدرات الجيش المصري كأحد أقوى جيوش المنطقة والعالم، قال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة حرصت على تنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير بداية من الفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني قوي؛ مروراً بمواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال وتنوع مصادر التسليح، وانتهاءً بامتلاك أحدث المقومات من قواعد العلوم والتكنولوجيا ونظم التسليح لدعم قدراتها القتالية والفنية للوفاء بالمهام المكلفة بها؛ سواء في تأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية أو مواجهة أي تهديدات؛ حفاظاً على الأمن القومي المصري في ظل ما يتم فرضه من تحديات إقليمية ودولية؛ فاهتمت القوات المسلحة بالنواحي الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل وصقل مهارته من خلال التدريب الجاد للوصول إلى الاستيعاب الأمثل للأسلحة والمعدات المتطورة؛ وهذا ما تعكسه المتابعة المستمرة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضلاً عن قيام مراكز التدريب بتنظيم برامج لتوعية الأفراد بمساعدة مختصين في مجالات علم النفس والاجتماع.



وأشار إلى أنه يتم التركيز على معالجة المشكلات الشخصية والاجتماعية التي قد يواجهها الجنود - على اختلاف تنشئتهم - نتيجة لبيئاتهم المختلفة؛ كل ذلك في إطار بناء شخصية متكاملة لأفراد القوات المسلحة، وتحويلهم إلى عناصر فعالة في المجتمع، ومؤخراً تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتأهيل المجندين لسوق العمل وبناء كوادر وطنية متخصصة ومبتكرة قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمى الشامل، وذلك من خلال برنامجين رئيسيين: برنامج التدريب الاحترافي (ITI )، ومدته 9 شهور، وبرنامج معسكر البرمجة المكثف (ITC) ومدته 4 شهور، لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على مراكز التدريب فقط بل هو ممتد أيضاً إلى الكليات والمعاهد العسكرية؛ فبجانب التأهيل العسكري يتم العمل على تطوير وتأهيل الطلاب من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية في المجالات العلمية والبحثية بهدف تأهيلهم علمياً وعملياً لصقل مهاراتهم فى مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي؛ ليكون الناتج تخريج مقاتلين مسلحين بالعلم والمعرفة لديهم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.



وتابع: استكمالاً للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية للأفراد؛ أولت القوات المسلحة اهتماماً كبيراً بالتدريبات المشتركة؛ حيث جرى تنفيذ 95 تدريبا مشتركا عابرا داخل وخارج مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2025.



وحول التدريبات المشتركة، أكد متحدث القوات المسلحة أن تلك التدريبات المشتركة لم تتوقف أثناء الأزمات العالمية؛ فنتيجة لمكانة القوات المسلحة وخبرتها القتالية، حرصت الدول على تنفيذ التدريبات رغم الأزمات، حيث جرى تنفيذ 74 تدريبا مشتركا عابرا مع الدول الشقيقة والصديقة، خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023، وخلال الفترة الأخيرة؛ جرى تنفيذ النسخة الـ 19 من تدريب "النجم الساطع"، الذي يأتي على رأس هذه التدريبات؛ حيث يعتبر من أكبر وأشهر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات على المستوى العالمي نظراً لعدد الدول المشاركة، بالإضافة لتنوع الأنشطة التدريبية وتجددها المستمر، فضلاً عن مواكبتها لتطور مهام القوات المشاركة.



وأشار إلى أن التدريب بدأ في عام 1980 بمشاركة سرية مشاة من كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ونتيجة للفائدة المشتركة للطرفين، جرى تطويره بزيادة حجم القوات البرية وأضيفت إليها عناصر من القوات البحرية والجوية ووحدات من القوات الخاصة إلى عام 1993، وبنجاح وتطور التدريب، بدأت مشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة بداية من عام 1995 بإجمالي 5 دول بعد انضمام: المملكة المتحدة وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، واستمر تنفيذ التدريب حتى النسخة الـ 19 عام 2025 بمشاركة 44 دولة والتي جرت لمدة 14يوما خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر عام 2025، بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية؛ بإجمالي 5 ميادين للتدريب؛ وهذا يعتبر أكبر عدد للدول المشاركة داخل التدريب منذ بداية انطلاقه سنة 1980 مقارنة بالنسخة السابقة خلال عام 2023 والتي شاركت فيه 27 دولة، بالإضافة الى مشاركة اثنين من أهم المنظمات الدولية (حلف الناتو - اللجنة الدولية للصليب الأحمر).

وقال عبد الحافظ: حتى على مستوى المركبات والقطع البحرية والطائرات المشاركة داخل التدريب كان عددها كبير جداً مقارنة بالنسخ الماضية؛ حيث وصلت لـ 250 مركبة و13 قطعة بحرية و161 طائرة مختلفة الأنواع؛ ويعكس كل هذا مدى أهمية ومكانة هذا التدريب وأيضاً قدرة واحترافية القوات المسلحة على التنسيق بين كل القوات المشاركة على اختلاف اللغة والعقيدة القتالية والتسليح، إضافة إلى توفير بيئة تدريب فعالة؛ سواء على مستوى ميادين التدريب المجهزة بأحدث النظم التكنولوجية أو على مستوى أماكن الإعاشة؛ بما يحقق الإستفادة القصوى من هذا التدريب.



وحول أبرز الأنشطة التدريبية في تدريب "النجم الساطع" والجدوى من تنفيذ مثل هذه التدريبات، قال المتحدث العسكري: إن تدريب "النجم الساطع" يشتمل على عدد كبير من الأنشطة التدريبية التي تعد من أهم نقاط القوة في تدريبات النجم الساطع (الأنشطة / النقاط) التدريبية، والتي يتم تطويرها باستمرار في كل نسخة للتدريب؛ ومن أهمها: التدريب الميداني من خلال قيام القوات الجوية بتنفيذ طلعات جوية للتدريب على أعمال القتال الجوى، فضلا عن مشاركة القوات البحرية بعدد من المهام التدريبية المختلفة أبرزها عملية الهجوم على شاطئ معاد من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة "الإبرار البحري"، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية التخصصية، والتدريب على مهام المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث، فضلا عن انعقاد منتدى "النجم الساطع"؛ حيث جرى خلاله تنفيذ 4 ورش عمل في عدد من المجالات التخصصية منها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية، واستخدام المسيرات لدعم العمليات العسكرية و الدعم والتعافي من الكوارث الطبيعية.



وعن جدوى تنفيذ التدريبات المشتركة، قال المتحدث إن هناك عائدا ومردودا كبيرا لجميع الدول المشاركة؛ فعلى سبيل المثال: تنمية علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الروابط الاستراتيجية، وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة، وتعظيم قدرة وكفاءة القوات المسلحة واستعدادها الدائم لتنفيذ المهام بالتعاون مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة في تكتيكات القتال المستخدمة؛ للاستفادة منها في مجالات مكافحة الإرهاب؛ كل ذلك هو نتاج تخطيط جيد للتدريب يبدأ عقب انتهاء النسخة السابقة للتدريب المشترك، بالوقوف على نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة بعد التدريب؛ للخروج بأفضل شكل للأنشطة والفعاليات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى والعمل المشترك وتوحيد المفاهيم لدعم الأمن والسلم الإقليمى والدولي.



وبشأن منظومة التسليح الحديثة التي تمتلكها القوات المسلحة، قال المتحدث السعكري إن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013 برؤية قيادة حكيمة استشرفت حجم التحديات والتهديدات؛ فسعت إلى تنويع مصادر التسليح وبناء وتطوير قدراتها القتالية وكفاءتها الفنية، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية ومواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال؛ بما يمكنها من تنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.



وأضاف أن عملية التطوير بالقوات البحرية اشتملت على إنشاء الأسطولين الشمالي والجنوبي؛ لتأمين مسرح العمليات البحري بنطاق البحرين المتوسط والأحمر وإضافة أحدث القطع البحرية؛ بما يعزز كفاءتها القتالية ويزيد قدرتها على تأمين المجال البحري بطول سواحل حوالى 2936 كيلومترا على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى عقد العديد من الصفقات العسكرية المتنوعة المتمثلة في (حاملات الطائرات - غواصات - فرقاطات) لصالح القوات البحرية، وكذلك أحدث أجيال الطائرات من المقاتلات متعددة المهام مثل (الرافال وF 16 )، ومنظومة دفاع جوي متكاملة ومعقدة تواكب أحدث نظم التسليح العالمية؛ تشتمل على عناصر استطلاع وإنذار ومراقبة جوية بالنظر.



واختتم المتحدث العسكري اللقاء بالتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية ستظل - دائماً - درع الوطن وسيفه؛ ماضية في أداء رسالتها الوطنية المقدسة؛ حفاظاً على أمن مصر واستقرارها وصون مقدراتها، مستمرين في مواجهة التحديات؛ فنحن لدينا من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكننا من الصمود أمام أي تهديد، ونحن على يقين بأن روح أكتوبر الخالدة ستظل مصدر للعزيمة والإصرار على مواصلة البناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل ومكانة يستحقها الوطن، وأؤكد أن القوات المسلحة على عهدها بفضل قوة وتلاحم واصطفاف الشعب المصري العظيم .

