المتحدث العسكري: القوات المسلحة في حالة استعداد دائم لمواجهة أي تهديد

المتحدث العسكري:

القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013

ما تحقق من تحديث القوات المسلحة يمكنها من الوفاء بمسئوليتها

مصر لديها من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكنها من الصمود أمام أي تهديد

القوات المسلحة في حالة استعداد دائم

هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود

قال العميد أح غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013 وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية التي استشرفت حجم التحديات والتهديدات التي ستمر بمنطقة الشرق الأوسط.

= وأوضح المتحدث العسكري أن في تصريحات له إن ما تحقق من تطوير وتحديث داخل القوات المسلحة يمكنها من الوفاء بمسئوليتها في ظل ظروف شديدة التعقيد، مشيرا أن مصر لديها من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكنها من الصمود أمام أي تهديد.

وشدد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة في حالة استعداد دائم، وتعمل بمنهج استباقي لمواجهة كافة التهديدات، مؤكدا على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائماً ماضية في أداء رسالتها الوطنية المقدسة، حفاظا على أمن مصر واستقرارها وصون مقدراتها.

ونوه المتحدث العسكري أن حرب أكتوبر تعد صفحة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، لأنها لم تكن معركة عسكرية فقط، بل ملحمة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرا أن كلمة السر في نصر أكتوبر هي التدريب والمفاجأة والمقاتل المصري الذي استطاع أن يفرض السلام العادل واستعادة أرضه المحتلة.

وأشار المتحدث العسكري أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فكل منهما يدعم الآخر ويعتمد عليه، كما أوضح أيضا أن تدريب النجم الساطع يعكس قدرة واحترافية القوات المسلحة على التنسيق بين كل القوات المشاركة على اختلاف اللغة والعقيدة القتالية والتسليح.