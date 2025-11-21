قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المتحدث العسكري: القوات المسلحة في حالة استعداد دائم لمواجهة أي تهديد

محمد إبراهيم

المتحدث العسكري: 

  • القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013
  • ما تحقق من تحديث القوات المسلحة يمكنها من الوفاء بمسئوليتها
  • مصر لديها من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكنها من الصمود أمام أي تهديد
  • القوات المسلحة في حالة استعداد دائم
  • هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود

قال العميد أح غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013 وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية التي استشرفت حجم التحديات والتهديدات التي ستمر بمنطقة الشرق الأوسط.

= وأوضح المتحدث العسكري أن في تصريحات له إن ما تحقق من تطوير وتحديث داخل القوات المسلحة يمكنها من الوفاء بمسئوليتها في ظل ظروف شديدة التعقيد، مشيرا أن مصر لديها من الرصيد الحضاري والنضالي ما يمكنها من الصمود أمام أي تهديد.

وشدد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة في حالة استعداد دائم، وتعمل بمنهج استباقي لمواجهة كافة التهديدات، مؤكدا على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائماً ماضية في أداء رسالتها الوطنية المقدسة، حفاظا على أمن مصر واستقرارها وصون مقدراتها.

ونوه المتحدث العسكري أن حرب أكتوبر تعد صفحة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، لأنها لم تكن معركة عسكرية فقط، بل ملحمة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرا أن كلمة السر في نصر أكتوبر هي التدريب والمفاجأة والمقاتل المصري الذي استطاع أن يفرض السلام العادل واستعادة أرضه المحتلة.

وأشار المتحدث العسكري أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فكل منهما يدعم الآخر ويعتمد عليه، كما أوضح أيضا أن تدريب النجم الساطع يعكس قدرة واحترافية القوات المسلحة على التنسيق بين كل القوات المشاركة على اختلاف اللغة والعقيدة القتالية والتسليح.

