القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

نشرت القوات المسلحة برومو للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في الفترة من الأول من ديسمبر حتى الرابع من نفس الشهر بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المعرض الأكبر والأهم في الشرق الأوسط وأفريقيا سيشارك فيه أكثر من 450 عارضا من 50 دولة، كما سيضم أجنحة دولية من 25 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والهند وباكستان والإمارات ودول أخرى، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر من 100 دولة واستقبال ما يقرب من 45 ألف زائر.

ويضم معرض إيديكس عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.