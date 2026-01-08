اليوم.. "البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
ديني

اليوم.. "البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

"البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"
"البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"
شيماء جمال

يَعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، في التَّاسعة مِنْ مساء اليوم الخميس، اللقاءَ الأربعين مِنْ فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد.

ويستضيف هذا اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (اللاهوت المشكك وتطبيقاته عند مفكِّري الغرب لنقد الإلحاد المعاصر [2]) الدكتور أحمد البدوي سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكليَّة أصول الدِّين في جامعة الأزهر بالمنوفيَّة وزميل كليَّة الدِّفاع الوطني بالأكاديميَّة العسكريَّة للدراسات العُليا والاستراتيجية؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقَد هذه اللقاءات بإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

لحضور اللقاء يمكنكم الدخول على الرابط الآتي: https://t.me/+fDbv6nNQodJlMDJk

معًا لمواجهة الإلحاد الإلحاد البحوث الإسلاميَّة مجمع البحوث الإسلاميَّة الأزهر الشَّريف

