وفد مدرسة القديس يوسف يهنئون وليد البرقي بتوليه منصب محافظ البحر الأحمر

استقبل الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وفدا من مدرسة القديس يوسف بمدينة الغردقة برئاسة الأخت بولين مديرة المدرسة وبعض راهبات قلب يسوع ، والذين حضروا لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصب محافظ البحر الأحمر .

وخلال اللقاء، أكد وفد راهبات قلب يسوع أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدين أن تولي الدكتور وليد البرقي المسؤولية يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات بالمحافظة.

من جانبه، وجه المحافظ الشكر للأخت بولين ووفد الراهبات علي تقديم التهنئة ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية هامة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في رفعة المحافظة وتحقيق حياة كريمة لأبنائها.