قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدردير يشيد بـ لاعبي بيراميدز.. تفاصيل
نائب ترامب يجتمع مع وزير الخارجية العماني وسط تهديدات أمريكية لإيران
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد مدرسة القديس يوسف يهنئون وليد البرقي بتوليه منصب محافظ البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وفدا من مدرسة القديس يوسف بمدينة الغردقة برئاسة الأخت بولين مديرة المدرسة وبعض راهبات قلب يسوع ، والذين حضروا لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصب محافظ البحر الأحمر .

وخلال اللقاء، أكد وفد راهبات قلب يسوع أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدين أن تولي الدكتور وليد البرقي المسؤولية يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات بالمحافظة.

من جانبه، وجه المحافظ الشكر للأخت بولين ووفد الراهبات علي تقديم التهنئة ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية هامة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتعزيز البنية التحتية، بما يسهم في رفعة المحافظة وتحقيق حياة كريمة لأبنائها.

اخبار البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر مدرسة القديس يوسف ووفد الراهبات منصب محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 557 درهمًا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد