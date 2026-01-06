قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حصاد البحوث الإسلامية 2025.. حضور دعوي وبرامج نوعية تعيد بناء الوعي

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أحمد سعيد

واصل مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف خلال عام 2025م أداء دوره بوصفه أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة العمل العلمي والدعوي بالأزهر، من خلال رؤية مؤسسيَّة متكاملة تجعل من بناء الوعي الإنساني هدفًا استراتيجيًّا ممتد الأثر، وتضطلع اللجنة العُليا لشئون الدعوة بدورٍ محوري في ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ميدانيَّة وحضور فعلي يتفاعل مع المجتمع واحتياجاته.

16 أسبوعًا دعويًّا بإجمالي 96 ندوة دعويَّة خاطبت مختلف الفئات المجتمعيَّة

وخلال عام 2025م، تجلَّى هذا الدَّور في مسار دعوي منظَّم اتَّسم بالانتشار والتخطيط المسبَق؛ إذْ عقدت اللجنة 16 أسبوعًا دعويًّا شملت: الجامع الأزهر، ومدينة البعوث الإسلاميَّة، وعددًا من الجامعات المصريَّة، بإجمالي 96 ندوة، قدَّمت خطابًا عِلميًّا منضبطًا، وفتحت مساحات تواصل مباشر بين علماء الأزهر وشرائح مجتمعيَّة متنوِّعة، في إطارٍ يعكس قدرة المؤسَّسة الأزهريَّة على الجمع بين الثبات المنهجي والتفاعل الواعي مع الواقع.

إطلاق برنامج "مَعين التراث" لتكوين وعي عِلمي راسخ لدى الطلاب الوافدين

وفي امتداد هذا المسار، أَوْلَى المجمع عناية خاصَّة بالطلاب الوافدين، بوصفهم أحد أهم روافد الامتداد العِلمي والدعوي للأزهر خارج حدوده الجغرافيَّة؛ إذْ أطلقت اللجنة العُليا لشئون الدعوة البرنامج العِلمي المتخصِّص (مَعين التراث) بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة.

ويقوم هذا البرنامج على رؤية تهدف إلى إعادة وَصْل الطلاب بالتراث الإسلامي وصلًا منهجيًّا واعيًا، يُنمِّي أدوات الفهم، ويُعزِّز مهارات التحليل، ويُكسِب الدارسين القدرة على التعامل مع النصوص التراثيَّة بوصفها مصدرًا للمعرفة والفهم، بما يُسهِم في إعداد كوادر عِلميَّة قادرة على نَقْل رسالة الأزهر ومعارفه إلى مجتمعاتها عند العودة، في صورةٍ تجمع بين الأصالة والوعي بالسياقات المحليَّة.

برامج دعويَّة ميدانيَّة ورقْميَّة وخطط موسميَّة ومستدامة

ولم يقتصر الحضور الدعوي للمجمع على الأوساط الأكاديميَّة، بل امتدَّ إلى المجال المجتمعي الواسع عبر برنامج (منبر الوعي)، الذي أطلقته اللجنة العُليا لشئون الدعوة بوصفه مسارًا للتواصل المباشر مع الجمهور، من خلال المساجد، والمؤسسات المختلفة، والمنصَّات الرَّقْميَّة، بأسلوب يقوم على تنوُّع القضايا، والاقتراب من الواقع اليومي للناس، وتقديم خطاب دِيني واضح ومتَّزن.

كما اعتمد المجمع -عبر اللجنة- حزمة مِنَ الخطط الدعويَّة الموسميَّة، شملت الخطة الرمضانيَّة، والخطة الصيفيَّة للمدن الساحليَّة، وخطة التوعية المستدامة، في انتقالٍ واضح مِنَ الفعل الموسمي العابر إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، القائم على استدامة التأثير وتراكُم الخبرات المؤسَّسيَّة.

ويؤدِّي مجمع البحوث الإسلاميَّة دوره الرَّائد في بناء خطاب دعوي معاصر، منضبط ومتفاعل مع المجتمع؛ بما يُؤكِّد أنَّ حضور الأزهر الشريف في المجال العام يقوم على عمل مؤسسي واعٍ، يجعل مِنَ الدعوة أداة بناء، ومِنَ العِلم أساسًا للرشد، ومِنَ الإنسان محورًا لكل جهدٍ ورسالة.

مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية الأزهر حصاد البحوث الإسلامية 2025 حصاد البحوث الإسلامية لعام 2025

