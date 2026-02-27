قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يشهد سعر الدولار استقرارا على مستوي السوق الرسمية مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 27-2-2026 بدون تغيير.

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات سعر الدولار في مواجهة الجنيه، جموداً من دون أي تغيير يذكر منذ آخر تعامل له في البنوك أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في البنوك الأخري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك سايب.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه الشراء و 47.93 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والبركة.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

 متوسط سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، ميد بنك".

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قطر الوطني QNB، القاهرة، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، نكست".

سعر الدولار

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB

