وفاة السائق وإصابة 13راكبا وفقدان 4 في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الأقصر تفاصيل جديدة في حادث سقوط ميكروباص داخل ترعة أصفون أمام قرية الرياينة التابعة لمركز ارمنت، والذي أسفر عن وفاة سائق السيارة وإصابة 13 شخصا بإصابات متباينة، فيما تتواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين داخل المياه وفقا لروايات شهود العيان.

وتبين أن المتوفى هو سائق الميكروباص ويدعى أحمد محمد مصطفى، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي

“أحمد محمد علي مصطفى” 39 سنة من العديسات قبلي مصاب بإصابات في الوجه والرأس وحالته غير مستقرة

و“كيرلس عدلي شحات” 27 سنة من الحبيل مصاب بجرح في الوجه وإصابة بالظهر

و“علي سعدي حسن” 40 سنة من الأقصر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

و“محمد ربيع عبدالقادر ”41 سنة من الفيوم مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتم دخوله غرفة الجراحة

و“تغريد جلال مرعزي علي” 5 سنوات من قوص مصابة بجروح متفرقة بالجسم

و“هاني سعدي حسن سلام” 41 سنة من كيما أسوان مصاب بإصابة في الرجل اليسرى



و“آية حمال خليفة” 25 سنة من الأقصر مصابة بكدمات متفرقة بالجسم

و“عاطف محمود محمد” 51 سنة من أسوان مصاب بجروح متفرقة بالجسم

و“السيسي جلال ميرغني” 11 سنة من قوص مصاب بكدمة في الرجل اليسرى

و“مصطفى السبع عبداللاه مصطفى” 22 سنة من سوهاج مصاب بجروح متفرقة بالجسم و“مينا عماد فليب” 33 سنة من قنا مصاب بإصابة في الرجل اليسرى و“محمد هاني سعدي حسن” 9 سنوات من الأقصر مصاب بجرح في الوجه وكدمة بالظهر و“مي عاشور شحات علي ” 20 سنة من الأقصر مصابة بإصابة في الوجه.

وأكد شهود عيان من الأهالي أن هناك 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين داخل مياه الترعة، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري تمشيط موقع الحادث ومحيطه للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .