بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن

الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
أ ش أ

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم /الخميس/، إن مواطنا أفغانيا عمل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في بلده الأصلي وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 2021، قاد سيارته من ولاية واشنطن لإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية المنتشرين في واشنطن العاصمة، على بُعد بضعة مبان من البيت الأبيض.

وأوضح مصدران مطلعان تحدثا إلى وكالة أنباء "أسوشيتد برس"- شريطة عدم الكشف عن هويتهما؛ نظرا لحساسية الموقف- أن المشتبه به كان يعمل في وحدة خاصة تابعة للجيش الأفغاني مدعومة من وكالة المخابرات المركزية قبل هجرته من أفغانستان، ومنظمة #AfghanEvac، وهي مجموعة تساعد في إعادة توطين الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت عقدين.

وامتنعت جانين بيرو المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، عن تقديم دافع وراء هذا العمل العنيف، والذي يأتي في الوقت الذي أصبح فيه وجود القوات في العاصمة ومدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة بؤرة توتر سياسي.

وجاء إطلاق النار النادر على أفراد من الحرس الوطني على الأراضي الأمريكية، عشية عيد الشكر، في خضم معارك قضائية ونقاش عام أوسع حول استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش لمكافحة ما وصفه المسؤولون بمشكلة إجرامية خارجة عن السيطرة.

وأفاد مسؤول في إنفاذ القانون، غير مخول له بمناقشة الأمر علنا، لوكالة "أسوشيتد برس"- شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن المشتبه به الذي كان قيد الاحتجاز أُصيب أيضا بطلق ناري، وكان يعاني من جروح لا يُعتقد أنها تهدد حياته.
 

مسؤولون أمريكيون الولايات المتحدة الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية مواطن أفغاني

