هنا جودة تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة العالم لتنس الطاولة بمنافسات فردي الناشئات

تأهلت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، إلى الدور الثاني "16" ببطولة العالم للشباب، وذلك بمنافسات فردي الناشئات تحت 19 سنة.

جاء ذلك عقب فوزها على لاعبة من بلجيكا 4-1 اليوم بالدور الأول "32”…وتواجه هنا جودة في الدور المقبل لاعبة من اليابان.

وودعت مريم يونس المنافسات من الدور الأول "32” عقب خسارتها، اليوم، أمام لاعبة من كوريا الجنوبية 0-4.

وفي منافسات فردي الناشئين تحت 19 سنة، ودع بدر مصطفى المنافسات من الدور الاول "32”، عقب الخسارة، اليوم، أمام لاعب من الهند 2-4.

وفي منافسات فردي الناشئين تحت 15 سنة، ودع أسر سامح المنافسات من الدور الأول "32” عقب الخسارة، اليوم، أمام لاعب من تركيا 1-4.

وكانت هنا جودة تأهلت، أمس، رفقة لاعبة من أوكرانيا إلى الدور النصف النهائى بالبطولة بمنافسات زوجي الناشئات تحت 19 سنة، وذلك عقب الفوز على ثنائي فرنسي بصعوبة 3-2 بالدور الربع النهائي، وعلى ثنائي من بورتريكو، أمس، أيضا 3-1 بالدور الأول "16”، لتضمن هنا جودة لمصر ميدالية برونزية على الأقل بهذه المنافسات.

ويواجه الزوجي المصري والأوكراني، غدا /الجمعة/، ثنائي ألماني وويلزي.

وتقام البطولة برومانيا، خلال الفترة من 23 وحتى 30 نوفمبر الجاري.