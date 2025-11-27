قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن
حوادث

أحد جيران مشاجرة شبرا الخيمة: رموا علينا مية نار.. عيني باظت وجسمي اتسلخ

الضحية وشقيقه في شبرا الخيمة
رامي المهدي

شهدت منطقة شبرا الخيمة، واقعة مأساوية حيث تحولت خلافات أسرية بسيطة إلى جريمة بشعة، بعدما تعرض رجل وشقيقه لهجوم عنيف باستخدام الشوم وماء النار، أثناء محاولته إنهاء خلاف مع زوجته وإعادتها إلى منزل الزوجية.

لم يتوقف الأمر عند الاعتداء بالضرب، بل تطور إلى إصابات خطيرة، نقل على أثرها أحد الضحايا إلى غرفة العناية المركزة في حالة حرجة بين الحياة والموت، بينما باتت عين آخر مهددة بفقدان البصر.

التحقيقات لا تزال جارية وسط مطالبات من الأهالي بسرعة ضبط الجناة الهاربين وتقديمهم للعدالة.

روى فوزي محمد، أحد جيران واقعة الاعتداء المروعة في شبرا الخيمة، تفاصيل اللحظات الصادمة التي تعرض خلالها لإصابات خطيرة بمياه نار، رغم كونه لا علاقة له بالمشكلة الأساسية.

وقال فوزي في بث مباشر لصدى البلد: "كنت واقف قدام البيت وقت المشاجرة، وفجأة لقيت ناس بترمي مية نار، أنا مش طرف في المشكلة، لكن حاجة نزلت عليا سلختني في رقبتي ودراعي وضهري، وعيني اتأذت بشدة، أنا دلوقتي رايح أعمل عملية في عيني، والدكتور قالي إن العين بايظة، ومش قادر يقول إذا كنت هقدر أشوف بيها تاني ولا لأ… دي بتاعة ربنا."

وأضاف: "الجاكيت لزق في جسمي من شدة الحروق، وهدومي اتقطعت، ولما وقعت على الأرض محدش أنقذني.

وبعد فترة طويلة اتصلت بالشرطة، والحمد لله جت وضبطت المتهم الرئيسي، لكن فيه ناس تانية لسه هربانة."

وأشار إلى أن النيابة أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين الهاربين، مؤكدًا أن الطبيب نصحه باتباع الإجراءات القانونية قائلًا له: "امشي قانوني، وربنا هيجيب لك حقك."

ايتن عامر مع اسعاد يونس
فيلم السرايا الصفرا
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
مشروبات غنية بفيتامين د
