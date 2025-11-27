أحد جيران مشاجرة شبرا الخيمة: رموا علينا مية نار.. عيني باظت وجسمي اتسلخ

شهدت منطقة شبرا الخيمة، واقعة مأساوية حيث تحولت خلافات أسرية بسيطة إلى جريمة بشعة، بعدما تعرض رجل وشقيقه لهجوم عنيف باستخدام الشوم وماء النار، أثناء محاولته إنهاء خلاف مع زوجته وإعادتها إلى منزل الزوجية.

لم يتوقف الأمر عند الاعتداء بالضرب، بل تطور إلى إصابات خطيرة، نقل على أثرها أحد الضحايا إلى غرفة العناية المركزة في حالة حرجة بين الحياة والموت، بينما باتت عين آخر مهددة بفقدان البصر.

التحقيقات لا تزال جارية وسط مطالبات من الأهالي بسرعة ضبط الجناة الهاربين وتقديمهم للعدالة.

روى فوزي محمد، أحد جيران واقعة الاعتداء المروعة في شبرا الخيمة، تفاصيل اللحظات الصادمة التي تعرض خلالها لإصابات خطيرة بمياه نار، رغم كونه لا علاقة له بالمشكلة الأساسية.

وقال فوزي في بث مباشر لصدى البلد: "كنت واقف قدام البيت وقت المشاجرة، وفجأة لقيت ناس بترمي مية نار، أنا مش طرف في المشكلة، لكن حاجة نزلت عليا سلختني في رقبتي ودراعي وضهري، وعيني اتأذت بشدة، أنا دلوقتي رايح أعمل عملية في عيني، والدكتور قالي إن العين بايظة، ومش قادر يقول إذا كنت هقدر أشوف بيها تاني ولا لأ… دي بتاعة ربنا."

وأضاف: "الجاكيت لزق في جسمي من شدة الحروق، وهدومي اتقطعت، ولما وقعت على الأرض محدش أنقذني.

وبعد فترة طويلة اتصلت بالشرطة، والحمد لله جت وضبطت المتهم الرئيسي، لكن فيه ناس تانية لسه هربانة."

وأشار إلى أن النيابة أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين الهاربين، مؤكدًا أن الطبيب نصحه باتباع الإجراءات القانونية قائلًا له: "امشي قانوني، وربنا هيجيب لك حقك."