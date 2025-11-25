قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع إيطاليا
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟
شوبير يكشف كواليس انفجار أزمة نهائي السلة بين الأهلي والاتحاد
صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2025
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة

محاكمة الاعب رمضان صبحي
محاكمة الاعب رمضان صبحي
إبراهيم الهواري

وصل المتهمين في قضية تزوير مستندات لاعب كرة القدم رمضان صبحي إلى محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة.

وذلك استعدادًا لحضور ثالث جلسات محاكمتهم في القضية المتهمين فيها بالتورط في تزوير محررات رسمية تتعلق بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.


وحضر المتهمون وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي مقدمتهم اللاعب رمضان صبحي ، فيما تولّى فريق الدفاع مرافقتهم إلى داخل القاعة تمهيدًا لبدء الجلسة، المقرر نظرها برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة السر عامر علي وشلبي الدسوقي.
 

وكانت قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

إجراءات أمنية 

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، لنظر الاتهامات الموجهة للمتهمين والتي تشمل تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليًا.
 

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "يوسف م س ي" السن 22 - عامل بمقهى ومقیم بمساكن المحمودية المقطم - القاهرة، و"محمد إ ع ع" السن 37 مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مقيم الكوبري الأول بجوار قرن الأفرنجي - قرية الشباب مركز البدرشين - الجيزة، و"رمضان ص ر أ" السن: ۲۸ - لاعب كرة قدم ومقيم - بالم هيلز - القطامية - القاهرة، و"طارق م م ص" السن 45 - مالك مقهي - مقيم 7 - قطعة 6075 - المقطم - القاهرة، لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي وهو "كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كل من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة محكمة شبرا الخيمة رمضان صبحى

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

الدكتورة عبلة الالفي

الصحة: الأمراض المزمنة تتسبب في 80% من الوفيات

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى فى القاهرة والجيزة

انتخابات

توافد الناخبين بالساعات الأولى بلجان مصر القديمة والمنيل بانتخابات مجلس النواب

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

صينية الفشار بالشوكولاتة… تريند جديد يشعل تيك توك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

