وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة

وصل المتهمين في قضية تزوير مستندات لاعب كرة القدم رمضان صبحي إلى محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة.

وذلك استعدادًا لحضور ثالث جلسات محاكمتهم في القضية المتهمين فيها بالتورط في تزوير محررات رسمية تتعلق بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.



وحضر المتهمون وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي مقدمتهم اللاعب رمضان صبحي ، فيما تولّى فريق الدفاع مرافقتهم إلى داخل القاعة تمهيدًا لبدء الجلسة، المقرر نظرها برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة السر عامر علي وشلبي الدسوقي.



وكانت قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

إجراءات أمنية

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، لنظر الاتهامات الموجهة للمتهمين والتي تشمل تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليًا.



وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "يوسف م س ي" السن 22 - عامل بمقهى ومقیم بمساكن المحمودية المقطم - القاهرة، و"محمد إ ع ع" السن 37 مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مقيم الكوبري الأول بجوار قرن الأفرنجي - قرية الشباب مركز البدرشين - الجيزة، و"رمضان ص ر أ" السن: ۲۸ - لاعب كرة قدم ومقيم - بالم هيلز - القطامية - القاهرة، و"طارق م م ص" السن 45 - مالك مقهي - مقيم 7 - قطعة 6075 - المقطم - القاهرة، لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي وهو "كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كل من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.