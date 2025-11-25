محافظ القليوبية: فتح وانتظام جميع اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

​ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.



وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، لضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة في مختلف لجان ومقار المحافظة.

فتح جميع اللجان

​وأكد المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بانتظام تام ودون تسجيل أي معوقات حتى الآن. وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والأحياء لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو شكاوى قد تطرأ والعمل على حلها فورًا.



​وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد رفعت حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات الخدمية حتى انتهاء العملية الانتخابية، كما تم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للناخبين، وتم التأكيد على التزام الناخبين بكافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع. وتم تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية لضمان تأمين المقار الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين.



وتابع المحافظ انه لضمان التيسير على جميع الفئات، تم تخصيص فرق عمل ولوجستية لتذليل أي عقبات، وتم توفير أماكن انتظار خاصة وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أولوية تصويتهم فور وصولهم للمقار.



​وفي الختام، ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، والمساهمة في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب الذي يعد السلطة التشريعية في الدولة.