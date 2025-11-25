قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظات

محافظ القليوبية: فتح وانتظام جميع اللجان في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

​ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025. 


وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، لضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة في مختلف لجان ومقار المحافظة.

فتح جميع اللجان 

​وأكد المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بانتظام تام ودون تسجيل أي معوقات حتى الآن. وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والأحياء لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو شكاوى قد تطرأ والعمل على حلها فورًا.


​وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد رفعت حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات الخدمية حتى انتهاء العملية الانتخابية، كما تم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للناخبين، وتم التأكيد على التزام الناخبين بكافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع. وتم تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية لضمان تأمين المقار الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين.


وتابع المحافظ انه لضمان التيسير على جميع الفئات، تم تخصيص فرق عمل ولوجستية لتذليل أي عقبات، وتم توفير أماكن انتظار خاصة وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أولوية تصويتهم فور وصولهم للمقار.


​وفي الختام، ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، والمساهمة في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب الذي يعد السلطة التشريعية في الدولة.

